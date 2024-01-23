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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:35
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-21 Ocak'ta takibe alınan 5 şüphelinin aracını durdurdu.

        Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 fişek, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Kent merkezindeki bir evden ve otodan hırsızlık yapan şüpheli de yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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