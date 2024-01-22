Özgür Özel: Önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur (4)

`BENARTIK BABA EVİNE GİDİYORUM DEMENİN ZAMANIDIR´

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli´deki temaslarının ardından partisinin Elazığ İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Özel´e CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP´nin Elazığ Belediye Başkan adayı Coşkun Çağlar Duran ve CHP Elazığ İl Başkanı Onur Özkan eşlik etti. Burada konuşma yapan Özel, emeklilerin 10 bin liraya mahkum edildiğini belirterek, "Bugün burada bir programımız yok. Kamer Genç anmasından sonra baba evine bir çay içmeye geldik. Ama gördük ki hepiniz baba evinin önündesiniz. Herkes ama herkes bu dünyada, ülkede baba evinde doğar, baba evinde büyür sonra kimi büyüğünü ister gider, kimi küçüğü ile yetinir. Kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur ama herkes bilir ki baba evinin çorbası kaynamaktadır. Çayı demlidir, bacası tütmektedir. Bu CHP´liler o baca tütsün diye odun çekenlerdir. Ama bu partiye kaydı olsun olmasın herkesin evi eğer başı sıkışırsa, dara düşerse, huzuru kaçarsa baba evinin başköşesidir. Çünkü bu baba evinin tapusu Özgür Özel´de değil Kemal Kılıçdaroğlu´nda da yoktur. Ne Ecevit´teydi ne Allah rahmet eylesin İsmet Paşa´da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Öyle olunca Elazığ gibi vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevenlerin ata evinde, baba evinde her zaman yeri vardır. Bundan önce başka partiye oy verir iyi olsun diye ama bakar ki 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilmiş. Birileri geldiğinde 1,5 asgari ücretmiş bugünkü hesap 25 bin liraymış. En düşük emekli maaşı şimdi olmuş 0,55 asgari ücret 10 bin lira. O da bu ay alınacak, geçen ay 7 bin 500 liraydı. Bu durumda artık baba evine gelmenin ve birilerine artık `Ben yokum, bu kadar yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, hayat pahalılığına, ürettiğimin bu kadar değerini bulmamasına ve artık her geçen gün yoksullaşmaya karşı ben yokum burada. Ben artık baba evine gidiyorum´ demenin zamanıdır. O tarih Elazığ´da 31 Mart 2024´tür" dedi.

`ELAZIĞ´IN ÇEHRESİ, KADERİ, GELECEĞİ DEĞİŞECEK´

31 Mart yerel seçimlerinde partisine oy isteyen Özel, "31 Mart´ta ne olacak? Elazığ´ın bir evladına, Çağlar başkana oy vereceksiniz. Geçmiş dönemde Çağlar başkanım ile Gürsel vekilim uyumlu bir çalışma gösterdiler. Elazığ´ın 20 ilçesinde, bütün köylerinde en uzak yerinde hiçbir şey olmasa üzerinde bir Gürsel Erol yazan bank var ve yaşlılar oturuyor. Vallahi her yerde gezdim, Elazığ´da da çarşıyı gezdim. Her yerde de karşıma çıkar. Bir engelli vatandaş, burada da çıktı. Dedi ki `Baba bir akülü araba.´ Daha ben ağzımı açmadan 5 kişi etraftan dedi ki `Gürsel Bey´e söyledin mi, bir haftaya getiriyor.´ Şimdi, elinde belediye yok, bütçe yok, imkan yok. Yoksula yetişen, yaşlıya yetişen, engelliye yetişen bu Gürsel Erol´u, Çağlar başkanı düşünün. Bunların elinde belediye olsa, biz de buraya İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla´yı kardeş şehir yapsak, yetmez. Dünyadaki bütün sol, sosyal demokrat liderlerle arkadaşız. Dünyanın en gelişmiş belediyelerini buraya kardeş belediye yapsak. Hem hizmette önemli işler yapılsa hem kültürde, örneğin gençlerimiz yazın yaz kamplarına gitseler. Eğitime gitseler. Oradan buraya, buradan oraya. Hem gençlerin eğitimi, hem şehre hizmetle ilgili oluk oluk imkan aksa, bu kadar yoklukta bu işi yapan ikisi. Ellerinde bir belediye olsa neler yapar Elazığlılar siz takdir edin. Ben bir tek şey istiyorum, 31 Mart´ta Çağlar´ı bir dönem yetkilendirin. Eğer ki memnuniyeti seçildiği günün iki katına çıkmazsa bir daha aday yapmayalım onu. Ama emin olun Elazığ´ın çehresi, kaderi, geleceği değişecek. Öyle bir Elazığ olacak ki diyeceksiniz `İyi ki bu sefer böyle yaptık.´ Çağlar başkana, genç İl Başkanım Onur başkanın ekibine, Elazığ ile bütünleşen Gürsel Erol´a sizlerden kuvvetli bir destek bekliyoruz. En kuvvetli desteği bekliyoruz. Elazığlılar şimdi burada partililer var. Karşımda Elazığ´ın güzel insanları var. Siz bu genç Çağlar´ı ve Gürsel Erol´u beğeniyorsanız bir de siz alkış yapın görelim, destek olun görelim. Birlikte olalım. Biz bu işi hep beraber başaracağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte güzel günlerde birlikte olacağız" diye konuştu.

`DEPREME, DOĞAL AFETLERE DİRENÇLİ, YOKSULLUĞA DİRENÇLİ BİR KENT OLMASI İÇİN SİZDEN YETKİ İSTİYORUZ´

Türkiye´de göç alan illeri CHP´nin yönettiğini belirten Özel, şöyle dedi:

"Acıyı birlikte yaşadık. Depremi birlikte yaşadık. Sıkıntıları birlikte yaşadık. Bundan sonra bu kentin dirençli bir kent olması için, depreme, doğal afetlere dirençli, yoksulluğa dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini artıracağız, bu kenti, Elazığ´ı, Elazığspor´u ayağa kaldıracağız. Gençlerin yüzünü güldüreceğiz, yaşlılarımıza hürmet edeceğiz, Elazığlıların yüzünü güldürüp onları rahat ettireceğiz. CHP nasıl seçildiği her yerde çok iyi işler yapıyorsa Elazığ´da da yapacak. Bir tek şeyi söyleyeyim. Dünyada da çok iyi örnekleri var ama Türkiye´de göç alan belediyeleri CHP yönetiyor. Göç veren belediyeleri de Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Bugün dönün ve bakın şimdi. CHP´nin yönettiği belediyelere. Elbette orası göç alıyor. Bütün Elazığlıları, Malatyalıları, Tuncelileri, Sivaslıları Kadıköy, Karşıyaka, Beşiktaş, Bornova, Manavgat´a götüremeyiz. Ama Elazığlılar isterse başkana oy verirler o belediyecilik anlayışını memleketlerine getirirler. Biz size iyi, dürüst yönetim çokça hizmet vaat ediyoruz. Hepinizden bir kez daha 31 Mart´ta belediye başkan adaylarımıza destek bekliyorum. Hepinizi seviyorum, sayıyoruz. En iyi günlerde görüşmeyi ümit ediyorum."