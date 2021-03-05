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ELAZIĞ
ELAZIĞ İLİ TÜM HABERLERİ
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı - Ek fotoğraflar
05 Mart 2021 Cuma, 00:00 DHA

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı - Ek fotoğraflar
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (6)
05 Mart 2021 Cuma, 00:00 DHA

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (6)
Milli Savunma Bakanı Akar, Elazığ’da
04 Mart 2021 Perşembe, 23:00 İHA

Milli Savunma Bakanı Akar, Elazığ’da
Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'da şehit oldu
04 Mart 2021 Perşembe, 20:00 İHA

Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'da şehit oldu
Medeniyetler beşiği Harput'ta çalışmalar sürüyor
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Medeniyetler beşiği Harput'ta çalışmalar sürüyor
2. Lig: Elazığspor: 1 - 1922 Konyaspor: 1
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

2. Lig: Elazığspor: 1 - 1922 Konyaspor: 1
Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş
04 Mart 2021 Perşembe, 18:00 DHA

Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş
Meyve suyu kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Meyve suyu kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Elazığ’da kapsamlı Covid-19 denetimi
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Elazığ’da kapsamlı Covid-19 denetimi
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Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat uyardı: "Her şey biranda tersine dönebilir"
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat uyardı: "Her şey biranda tersine dönebilir"
Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı olan ancak diğer illere de komşu olan Dürümlü köyünde telefonla görüşme yapmak isteyenler evlerinden çıkarak bir süre yürüdükten sonra şebekelerin çektiği noktalardan irtibat kurabiliyor
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı olan ancak diğer illere de komşu olan Dürümlü köyünde telefonla görüşme yapmak isteyenler evlerinden çıkarak bir süre yürüdükten sonra şebekelerin çektiği noktalardan irtibat kurabiliyor
Sahiplendiği kuzu, hem evinin neşesi, hem de terapisi oldu Elazığ'da kanser tedavisi gören 50 yaşındaki 2 çocuk annesi,annesi ölen bir kuzuyu sahiplenerek evinde bakmaya başlayınca hayatına renk geldi
04 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Sahiplendiği kuzu, hem evinin neşesi, hem de terapisi oldu Elazığ'da kanser tedavisi gören 50 yaşındaki 2 çocuk annesi,annesi ölen bir kuzuyu sahiplenerek evinde bakmaya başlayınca hayatına renk geldi
Elazığ 2021'e rekor ihracatla başladı, 2 ayda rakam 51 milyon doları geçti
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Elazığ 2021'e rekor ihracatla başladı, 2 ayda rakam 51 milyon doları geçti
Elazığ'da 15 bölge, yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi'
04 Mart 2021 Perşembe, 12:00 DHA

Elazığ'da 15 bölge, yıl sonuna kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi'
Elazığ’da 15 nokta 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Elazığ’da 15 nokta 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Elazığ’da bir köy karantinaya alındı
03 Mart 2021 Çarşamba, 22:00 İHA

Elazığ’da bir köy karantinaya alındı
Elazığlı esnaf, yıkıma klarnetle eşlik etti
03 Mart 2021 Çarşamba, 22:00 İHA

Elazığlı esnaf, yıkıma klarnetle eşlik etti
Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı
03 Mart 2021 Çarşamba, 21:00 İHA

Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı
Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu
03 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 DHA

Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu
Elazığ'da öğretmenlere Covid-19 aşısı
03 Mart 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Elazığ'da öğretmenlere Covid-19 aşısı
Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı (2) - Yeniden
03 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı (2) - Yeniden
Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı
03 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı
Elazığ’da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
03 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Elazığ’da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Jandarma yaban keçilerine saman, balıklara drone ile ekmek bıraktı
03 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Jandarma yaban keçilerine saman, balıklara drone ile ekmek bıraktı
Normalleşme sürecinin ilk gününde çiftlerin nikah sevinci
02 Mart 2021 Salı, 16:00 İHA

Normalleşme sürecinin ilk gününde çiftlerin nikah sevinci
Milli badmintoncu Aliye, Elazığ Belediyespor’da
02 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Milli badmintoncu Aliye, Elazığ Belediyespor’da
Elazığ’da yeni normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi
02 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Elazığ’da yeni normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi
Orta riskli Elazığ’da yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler ders başı yaptı
02 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Orta riskli Elazığ’da yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler ders başı yaptı
Elazığ'dan 200 milyon dolarlık kumaş ihracatı hedefi
02 Mart 2021 Salı, 11:00 DHA

Elazığ'dan 200 milyon dolarlık kumaş ihracatı hedefi
Topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
02 Mart 2021 Salı, 10:00 DHA

Topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
Elazığ’da 65 yaş üstünün sabah namazı mutluluğu
02 Mart 2021 Salı, 09:00 İHA

Elazığ’da 65 yaş üstünün sabah namazı mutluluğu
Elazığ’da seyir halindeki minibüs yandı
02 Mart 2021 Salı, 00:00 İHA

Elazığ’da seyir halindeki minibüs yandı
Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı