Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 1 çocuk yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. Z.K. yönetimindeki 06 DCK 268 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Başyurt köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücünün oğlu S.Y.K. yaralandı. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

