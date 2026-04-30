Baskil'de şehit er Bedri Sakınç'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Trabzonlular Federasyonu tarafından bir okulda şehit Piyade Sözleşmeli Er Bedri Sakınç adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.





Vakıfbank Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan, Belediye Başkanı Tuncer Turus, Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve şehidin yakınları katıldı.





Kaymakam Çıkrık, törende yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bedri Sakınç Kütüphanesi'nin öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen Trabzonlular Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. Kütüphanenin ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Daha sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

