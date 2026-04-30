Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Baskil'de şehit er Bedri Sakınç'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

        Baskil'de şehit er Bedri Sakınç'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Trabzonlular Federasyonu tarafından bir okulda şehit Piyade Sözleşmeli Er Bedri Sakınç adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Baskil'de şehit er Bedri Sakınç'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Trabzonlular Federasyonu tarafından bir okulda şehit Piyade Sözleşmeli Er Bedri Sakınç adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.


        Vakıfbank Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan, Belediye Başkanı Tuncer Turus, Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve şehidin yakınları katıldı.


        Kaymakam Çıkrık, törende yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bedri Sakınç Kütüphanesi'nin öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen Trabzonlular Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. Kütüphanenin ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Daha sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

