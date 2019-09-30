Türkiye’de, elektrik tarifesi her 3 ayda bir, doğalgaz aylık olarak gözden geçiriliyor. Doğalgaza, 1 Ekim’de zam yapılmayacağı hemen hemen kesinleşti. Elektrik tarifesi ise bugün netleşecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, saat 13.00’te toplanacak. Toplantıda, devletin sahip olduğu santralleri işleten Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) “toptan elektrik fiyatları”na ilişkin çalışması ve elektrik dağıtım ve perakende sektörlerinin maliyetleri değerlendirilecek. Bu veriler çerçevesinde, artışa ihtiyaç olup olmadığına bakılacak. Yeni tarifenin, 1 Ekim’den geçerli olmak üzere (olağandışı bir gelişme olmaması durumunda) yıl sonuna kadar uygulamada kalması bekleniyor.

Elektriğe, en son 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ’ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, “toptan” olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20.5 kuruşa yükseltilmişti.

HABERTÜRK, Ankara’da sektörün nabzını tuttu. Sektör, elektrikte bir miktar artışın gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Gözler, EPDK’da ve toplantı sonrasında yapılacak açıklamada…