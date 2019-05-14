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Elektrik dağıtım sektöründe kritik talep

Elektrik dağıtım sektöründe, milyonlarca konut, yüz binlerce ticarethane ve binlerce sanayi tesisini doğrudan etkileyecek kritik bir talep konuşuluyor. Dağıtım şirketleri, enerji yönetiminden, özelleştirme sırasında ödedikleri bedelin “varlık tabanı”na eklenmesini ve elektrik tarifesi üzerinden geri verilmesini istedi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi...

Elektrik dağıtım

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) 12. sektör toplantısı, bu ayın ilk günlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı. Elektrik dağıtım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Özellikle, finansal sorunlar ve abonelerin tepkilerine yol açan “dağıtım bedeli” konuşuldu.

İŞTE EN KRİTİK TALEP

HABERTÜRK, dağıtım şirketlerinin “patron” ve üst yöneticilerinin bulunduğu toplantının perde arkası bilgilerine ulaştı. Dağıtım şirketleri, enerji yönetiminden, özelleştirme sırasında ödedikleri bedelin “varlık tabanı”na eklenmesini ve tarife yoluyla geri verilmesini istedi.

Peki, bu ne anlama geliyor? Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Hükümet, dağıtım bölgelerini işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle özelleştirdi. Şirketler, işletme hakkını almak amacıyla açılan ihalelerde yarıştı. Kazanan şirket, dolar kuru üzerinden ödeme yaptı ve dağıtım bölgesini devraldı.

Dağıtım şirketleri, işte bu bedelin “varlık tabanı”na eklenmesini ve belli bir dönem içinde tarifelere yansıtılarak, kendilerine iade edilmesini istiyor.

Enerji yönetiminin tavrı ne? Enerji yönetimi, bu kritik talebe mesafeli duruyor. Bunun,  elektrik tarifeleri üzerinde her yıl milyarlarca liralık ek maliyet anlamına geleceğine işaret ediyor. Ekonomik ve finansal ağır koşulların hüküm sürdüğü bir dönemde bu talebin hayata geçirilme olasılığı çok düşük bulunuyor.

1 MİLYAR DOLAR

Sektör, borçları konusunda da bilgi verdi. Bu yıl sonuna değin ödemeleri gereken 1 milyar dolar kredi borçları bulunduğunu kaydetti. Dolardaki harekete dikkat çektiler. Kurlardaki yukarı yönlü hareketin, söz konusu kredinin geri ödemesinde ek finansman ihtiyacını artırdığını ve şirketleri zorladığını ifade ettiler.

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