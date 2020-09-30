Elektrik ve gazda kritik toplantı! Elektrik ve gaz fiyatları belli oluyor

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara’da, bugün enerji tarifeleriyle ilgili önemli kararların alınacağı bir gün yaşanacak. EPDK, saat 12.00’de elektrik tarifesi gündemiyle toplanacak. 1 Ekim’den geçerli yeni elektrik tarifesini belirleyecek. Kurul, ertesi gün de haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek.

Elektrikte, ne bekleniyor? Kulislerde, son dönemde (özellikle dolar kuru artışına bağlı) oluşan maliyetler nedeniyle tarife üzerinde bir baskının oluştuğu konuşuluyor. Peki, bu durum bir zammı gündeme getirir mi?

HABERTÜRK, bu soruyu, elektrik sektörüne yöneltti. Sektör kaynakları, “Elbette, işin bir teknik bir de idari ya da karar anlamında siyasi yönü var. Bu parametreler çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Tarifelerle ilgili birkaç alternatifi içeren bir çalışma yapıldığını duyuyoruz. Tarife bileşenleri içinde ayarlama yapılması ve böylece nihai tüketici fiyatının sabit tutulması yüksek olasılık olarak öne çıkıyor” dedi.

Sektör kaynakları, bu maliyetin yansıtılmasının düşük olasılık da olsa konuşulan konulardan olduğunu belirtiyor.

DOĞAL GAZ

BOTAŞ da Ekim tarifesini belirlemek üzere çalışma yapıyor. Doğal gaz fiyatları ne olur?

BOTAŞ’ın, petrol fiyatlarının gerilemesinin etkisiyle doğal gaz ithalat maliyeti (her 1000 metreküpte),1 Ekim’de 10 dolar kadar gerileyecek. Buradan bir fiyat avantajı oluştu. Ancak, dolar hızla yükseldi. Temmuzda, ortalama 6 TL 80 kuruş düzeyinde olan dolar kuru, 7 TL 80 kuruşu aştı. Sektör, bu nedenle ağustos ayı tarifesinin aynen devam etmesinin olası göründüğünü ifade ediyor.