32 ülkede faaliyet gösteren filo kiralama şirketi LeasePlan, hazırladığı Elektrikli Araçlara Hazırlık Endeksi’nin sonuçlarını paylaştı. Şirketin her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde yayınladığı araştırmya göre, bu yıl endekste ilk defa tüm katılımcı ülkelerin elektrikli araçlar konusunda gelişme gösterdiği görüldü.

Elektrikli araçlar devrimine en hazırlıklı ülkelerin sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya olduğu açıklanırken, yeni ruhsatlandırılmış taşıtların yüzde 53’ünü elektrikli araçların oluşturduğu Norveç'in ise liderliğini sürdürdüğü belirtildi.

BİN KİŞİYE 4.8 ŞARJ İSTASYONU DÜŞÜYOR

22 Avrupa ülkesinin yer aldığı LeasePlan endeksine göre, elektrikli araçlara hazırlık seviyesindeki artışın başlıca nedenlerinin, araçların şarj altyapısının iyileştirilmesi ve elektrikli araç modellerinin bulunabilirliğinin artması olarak öne çıktığı kaydedildi.

Halka açık en çok elektrikli şarj istasyonu bulunan ülkenin 83 bin 196 adet ile Hollanda olduğu vurgulanırken, bu ülkeyi 37 bin 405 adet ile Almanya, 34 bin 558 adet ile de Fransa'nın takip ettiği belirtildi.

Rapora göre, 2018 yılında Hollanda’da 1000 kişiye 4.8 adet elektrikli şart istasyonun düştüğünün bilgisine yer verilen raporda, Norveç’te 1000 kişiye 4.5 adet, Lüksemburg’ta ise 1000 kişiye 1.9 adet şarj istasyonu düştü. Avusturya, İrlanda, Almanya ve Hollanda'nın da, elektrikli araçlar için devletçe sağlanan avantajlı vergi indirimleri ve satın alma destekleri konusunda en yüksek sıralarda yer aldığı bildirildi.

'VERGİ VE ALTYAPI KONUSUNDA DEVLET DESTEĞİ ŞART'

Türkiye’nin elektrikli araçlara hazır olma durumu ile ilgili olarak açıklamalada bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkarken, bu endeks çalışmasında yer almasak da biliyoruz ki Türkiye’de ne yazık ki rakamlar çok gerilerde. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli" dedi.

Türkay Oktay, 2030 yılına kadar tüm filolarında elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması için hem global hem de yerel çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

LeasePlan CEO’su Tex Gunning de, "Elektrikli araçlara geçiş, iklim değişikliğine karşı vermekte olduğumuz mücadeleye yardımcı olmak için yapabileceğimiz en basit şeylerden biri ve çevreyi korumak için verdiğimiz bu savaşta herkesin bir katkısı olmalı" diye konuştu.