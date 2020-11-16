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Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyon Hyundai Xcient Fuel Cell için yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım süreçleri tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Assan Hanil, hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğunun üretimini Kocaeli’deki tesislerinde gerçekleştirerek Kore’ye ihraç edecek. Hyundai Xcient Fuel Cell için öncelikli hedefin Avrupa pazarı olduğu belirtildi.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, "Ürünlerimizi enerji verimliliğini koruyacak şekilde hafif, ergonomik ve aynı zamanda üst düzey güvenlik vadeden bir yapıda tutmamız gerekiyor. Assan Hanil olarak kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell için bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları yaklaşık olarak 1.5 yıl sürdü. 2030 yılına kadar Avrupa’da 25 bin adede ulaşılması planlanan Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasında öncü rol oynayacak. Biz de Assan Hanil olarak bu başarıya ortak olacağız" açıklamasında bulundu.