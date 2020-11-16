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HaberlerOtomobilHyundai'nin elektrikli kamyonunun koltukları Türkiye'de üretilecek
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Assan Hanil Hyundai'nin elektrikli kamyonuna koltuk üretecek

Otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren üreticilerden Assan Hanil, hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell’in koltuklarını tasarlayıp üreteceğini duyurdu. Yaklaşık 1.5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucu olan koltukların, 2021 Haziran’da seri üretime geçeceği kaydedildi

Hyundai'nin elektrikli kamyonunun koltukları Türkiye'de üretilecek
HABERTURK.COM

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyon Hyundai Xcient Fuel Cell için yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım süreçleri tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Assan Hanil, hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğunun üretimini Kocaeli’deki tesislerinde gerçekleştirerek Kore’ye ihraç edecek. Hyundai Xcient Fuel Cell için öncelikli hedefin Avrupa pazarı olduğu belirtildi.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, "Ürünlerimizi enerji verimliliğini koruyacak şekilde hafif, ergonomik ve aynı zamanda üst düzey güvenlik vadeden bir yapıda tutmamız gerekiyor. Assan Hanil olarak kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell için bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları yaklaşık olarak 1.5 yıl sürdü. 2030 yılına kadar Avrupa’da 25 bin adede ulaşılması planlanan Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasında öncü rol oynayacak. Biz de Assan Hanil olarak bu başarıya ortak olacağız" açıklamasında bulundu.

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