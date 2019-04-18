Her geçen gün daha fazla elektrikli ve hibrit seçenek sunan üreticiler, bu araçların daha yakından tanınabilmesi amacıyla 'Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası' düzenlemeye hazırlanıyor.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen etkinlikte Toyota, Jaguar, BMW, Lexus ve Renault gibi markaların yanı sıra Türkiye'de satışı olmayan Tesla'da yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre, 20-21 Nisan tarihlerinden İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kapsamında, diğer markaları 'pilli' otomobilleri gibi Tesla Model 3'te test edilebilecek.

Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası etkinliğinde, elektrikli ve hibrit otomobillerin tanıtılması, faydalarının anlatılması ve kullanıma ilişkin detayların yanı sıra, karbon emisyonu konusunda sağladığı çevreci özelliklere de dikkat çekilmesi hedefleniyor.