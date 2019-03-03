Otomobil dünyasındaki değişen trendler oyunun kurallarını değiştirirken, rekabette geri kalmak istemeyen Alman otomobil endüstrisi de altyapı yatırımlarına hız vermeye hazırlanıyor.

Bünyesinde 600 şirket bulunan Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nden (VDA) yapılan açıklamaya göre, Alman firmalar önümüzdeki 3 yıl içinde elektrikli ve otonom (sürücüsüz) otomobillere yaklaşık 60 milyar euroluk (68 milyar dolar) yatırım yapacak.

VDA Başkanı Bernhard Mattes, "Önümüzdeki 3 yıl içinde elektrikli mobilite çözümlerine 40 milyar euro harcayacağız. Dijitalleşme çalışmaları kapsamında, bağlanabilir ve otonom araçlara ise 18 milyar euro yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

'ALICILARA TEŞVİKLER SUNULMALI'

Bu dönemde Alman üreticilerin ürettiği elektrikli model sayısının 100'e çıkabileceğini de vurgulayan Mattes, "Almanya, birkaç büyük Avrupa ekonomisiyle birlikte, elektrikli araç sayısında Avrupa Birliği (AB) ortalamasının çok üstünde" ifadesini kullandı.

VDA Başkanı, elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesi ve söz konusu otomobillerin alıcılarına teşvikler sunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.