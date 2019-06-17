Elektrikte “serbestleşme” hedefi kapsamında sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı ve faaliyet alanı genişletildi. Üretim, dağıtım ve perakendenin yanı sıra tedarik şirketleri de sektörde önemli bir oyuncu oldu.

Tedarik şirketleri, genel olarak üreticilerden aldıkları elektriği, “serbest tüketici” konumunda bulunan ve ikili anlaşma yaptıkları müşterilerine satıyor. Bu kapsamda tedarikçi şirketlerin yüzde 10’a kadar ulaşan indirimli elektrik satışları gündeme geldi.

PİYASA DARALDI

Ancak, son dönemde piyasada yaşanan sorunlar nedeniyle serbest tüketici sayısı azaldı. Tedarikçiler, abonelerini kaybetti. Fiyat avantajı ortadan kalktı. Piyasa, önemli ölçüde daraldı. Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını, tedarikçi yerine dağıtım şirketlerinden almaya başladı.

İFLAS VE KONKORDATO

Bu gelişme sonrasında tedarik şirketleri, mali olarak zora girdi. Hem müşterilerine hem de dağıtım şirketlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandı. Bu şirketlerden bazıları iflas etti, bazıları da konkordato ilan etti.

Bu tedarikçiler, iflas ya da konkordato nedeniyle “sistem kullanım bedeli” gibi mali bazı yükümlülüklerini şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerine karşı yerine getiremedi.

Şehiriçi dağıtım şirketleri, bunun üzerine “kontrol edilemeyen işletme gideri” olarak kabul edilmesini ve tarifeye yansıtılmasını gündeme getirdi. Konu, enerji yönetimince değerlendiriliyor.