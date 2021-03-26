Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

Elektrikte toptan düştü, tüketici fiyatı sabit kaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),1 Nisan’dan geçerli olmak üzere 3 ay uygulamada kalacak yeni elektrik tarifelerini belirledi. Kurul, dün gerçekleştirdiği toplantıda, ikinci çeyrek tarifelerini karara bağladı. Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) toptan elektrik satış fiyatını (her kilovatsaat için) 20,5 kuruştan, 16,9 kuruşa düşürdü. Böylece, “aktif enerji” üzerindeki yüzde 6-7 dolayında hesaplanan maliyet baskısı azaltıldı ve tüketici fiyatları sabit tutuldu. Elektriğe, haziran ayının sonuna kadar zam yok. Şimdi gözler BOTAŞ'ın açıklayacağı doğalgaz tarifesine çevrildi

Elektrikte toptan düştü, tüketici fiyatı sabit kaldı

Türkiye’de, maliyet bazlı olarak elektrik tarifeleri 3 ayda bir, doğal gaz aylık olarak gözden geçiriliyor. EPDK, 1 Nisan’dan geçerli yeni elektrik tarifeleriyle ilgili olarak dün bir karar aldı. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, elektrik fiyatları (konut, sanayi ve ticarethane) 3 aylık dönemde sabit tutuldu.

TOPTAN FİYATLAR DÜŞÜRÜLDÜ

EPDK, toptan elektrik fiyatlarıyla ilgili önemli bir karar aldı. Bir devlet şirketi olan ve devlete ait santralları işleten EÜAŞ’ın, toptan elektrik satış fiyatları düşürüldü. Toptan elektrik satış fiyatı (her kilovatsaat için) 20,5 kuruştan, 16,9 kuruşa çekildi. Böylece, sektörde “aktif enerji” olarak anılan kalemdeki yüzde 6-7 dolayında hesaplanan maliyet azaltıldı. Böylece, nihai satış fiyatları da değiştirilmedi.

GÖZLER BOTAŞ’TA

BOTAŞ, doğal gazla ilgili hesaplamalarını yapıyor. BOTAŞ’ın, 1 Nisan’da Rusya’dan ithal ettiği gazın fiyatı yüzde 23 artacak. Diğer yandan Türk Lirası’nın değer kaybetmesi de BOTAŞ’ı zorladığı ifade ediliyor. BOTAŞ’ın, hafta başında yeni tarifeleri açıklaması bekleniyor. BOTAŞ, Ocak, Şubat’ın ardından Mart ayında da doğal gaza yüzde 1 zam yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ocakta yüzde 2,8 düştü
ENERJİDoğalgaz ithalatı arttı
Petrol devlerinin geliri 2020'de Kovid-19'un etkisiyle 716,5 milyar dolar azaldı
ENERJİ716.5 milyar dolarlık dev kayıp!
Elektrik üretimi ocakta yüzde 0.05 azaldı
ENERJİLisanslı elektrik üretimi azaldı
Elektrik fiyatlarında değişikliğe gidilmedi
ENERJİEPDK'dan elektrik fiyatı kararı
Brent petrolün varili 62,95 dolar
ENERJİBrent petrol 63 dolar sınırında
Bakan Dönmez: "Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor"
ENERJİ'Altın madenciliğine 6 milyar dolar yatırım'
Brent petrolün varili 63,33 dolar
ENERJİBrent petrol 63 doları aştı
Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi Kovid-19'a rağmen arttı
ENERJİRüzgârda kapasite arttı
Bakan Pakdemirli: Birinci Su Şurası'nı pazartesi başlatıyoruz
ENERJİSu Şurası Pazartesi başlıyor
Son dakika haberi... Doğalgazda nisanda zam beklentisi
ENERJİRus gazında yüzde 23 artış