Türkiye’de, maliyet bazlı olarak elektrik tarifeleri 3 ayda bir, doğal gaz aylık olarak gözden geçiriliyor. EPDK, 1 Nisan’dan geçerli yeni elektrik tarifeleriyle ilgili olarak dün bir karar aldı. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, elektrik fiyatları (konut, sanayi ve ticarethane) 3 aylık dönemde sabit tutuldu.

TOPTAN FİYATLAR DÜŞÜRÜLDÜ

EPDK, toptan elektrik fiyatlarıyla ilgili önemli bir karar aldı. Bir devlet şirketi olan ve devlete ait santralları işleten EÜAŞ’ın, toptan elektrik satış fiyatları düşürüldü. Toptan elektrik satış fiyatı (her kilovatsaat için) 20,5 kuruştan, 16,9 kuruşa çekildi. Böylece, sektörde “aktif enerji” olarak anılan kalemdeki yüzde 6-7 dolayında hesaplanan maliyet azaltıldı. Böylece, nihai satış fiyatları da değiştirilmedi.

GÖZLER BOTAŞ’TA

BOTAŞ, doğal gazla ilgili hesaplamalarını yapıyor. BOTAŞ’ın, 1 Nisan’da Rusya’dan ithal ettiği gazın fiyatı yüzde 23 artacak. Diğer yandan Türk Lirası’nın değer kaybetmesi de BOTAŞ’ı zorladığı ifade ediliyor. BOTAŞ’ın, hafta başında yeni tarifeleri açıklaması bekleniyor. BOTAŞ, Ocak, Şubat’ın ardından Mart ayında da doğal gaza yüzde 1 zam yapmıştı.