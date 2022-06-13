ELLEN lee DEGENERESS HAKKINDA

Ellen Lee DeGeneres, Amerikalı oyuncu ve komedyen... Stand-up kariyerine Teksas'ta, küçük bir kulüpte başladı. "Ellen" isimli dizide başrolü oynadı ve "Emmy Ödülü" almayı başardı.

1997 ile 2000 yılları arasında aktris Anne Heche ile beraber oldu. 1999'da Anne Heche ile evlenmeyi planladı ancak çiftin ayrılması ile bu plan gerçekleşemedi.

2000 yılında 3,5 yıllık ilişkisini noktalayan Ellen Lee DeGeneres, aktris ve fotoğrafçı Alexandra Hedison ile birliktelik yaşadı.