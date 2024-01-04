Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Elvis Presley'nin hologram gösterisi Londra'da prömiyer yapacak - Magazin haberleri

        Elvis Presley'nin hologram gösterisi Londra'da prömiyer yapacak

        'Elvis Evolution'ın ilk gösterimi Kasım 2024'te Londra'da yapılacak, yapay zeka ve holografik projeksiyon kullanılarak binlerce kişisel fotoğraf ve ev videosundan Rock'n Roll efsanesine hayat verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yapay zeka ve holografik projeksiyon kullanılarak 16 Ağustos 1977'de hayatını kaybeden Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin sahnede performans sergileyeceği bir konser deneyimi Londra'ya geliyor.

        2

        Elvis Evolution'ın ilk gösterimi, Kasım 2024'te Londra'da yapılacak ve yapay zeka ve holografik projeksiyon kullanılarak binlerce kişisel fotoğraf ve ev videosundan Elvis Presley'e hayat verilecek.

        3

        Gerçek boyutlu bir dijital Elvis Presley, İngiliz eğlence şirketi Layered Reality ile Elvis Presley malikânesinin sahibi Authentic Brands Group arasındaki anlaşmanın ardından, Rock'n Roll efsanesinin yaşamını ve müzik mirasını kutlamak için sahne alacak.

        4

        Las Vegas, Toyko ve Berlin'de de gösteriler yapılması planlanıyor.

        5

        Layered Reality'nin kurucusu ve CEO'su Andrew McGuinness şunları söyledi: Elvis Evolution, müzik efsanesi Elvis Presley'e yeni nesil bir övgüdür. Elvis dünya çapında süperstar statüsünü koruyor ve dünyanın her yerindeki insanlar artık orada oturup pasif bir şekilde eğlence almak istemiyor; bunun bir parçası olmak istiyorlar. Bu, dünyanın her yerindeki Elvis hayranları ve hayranları için yapılacaklar listesinde yer alacak, anıları canlandıracak bir deneyim olacak; insanlar Elvis'in dünyasına adım atabilir, onun yerine geçebilir ve onun olağanüstü müzik mirasını kutlayabilirler.

        Fotoğraflar: Mega, AP

        #Elvis Presley
        #Kralın Dönüşü: Elvis
        #hologram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Sol bek listesi genişliyor
        Sol bek listesi genişliyor
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu