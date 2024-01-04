Elvis Presley'nin hologram gösterisi Londra'da prömiyer yapacak
'Elvis Evolution'ın ilk gösterimi Kasım 2024'te Londra'da yapılacak, yapay zeka ve holografik projeksiyon kullanılarak binlerce kişisel fotoğraf ve ev videosundan Rock'n Roll efsanesine hayat verilecek
Yapay zeka ve holografik projeksiyon kullanılarak 16 Ağustos 1977'de hayatını kaybeden Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin sahnede performans sergileyeceği bir konser deneyimi Londra'ya geliyor.
Elvis Evolution'ın ilk gösterimi, Kasım 2024'te Londra'da yapılacak ve yapay zeka ve holografik projeksiyon kullanılarak binlerce kişisel fotoğraf ve ev videosundan Elvis Presley'e hayat verilecek.
Gerçek boyutlu bir dijital Elvis Presley, İngiliz eğlence şirketi Layered Reality ile Elvis Presley malikânesinin sahibi Authentic Brands Group arasındaki anlaşmanın ardından, Rock'n Roll efsanesinin yaşamını ve müzik mirasını kutlamak için sahne alacak.
Las Vegas, Toyko ve Berlin'de de gösteriler yapılması planlanıyor.
Layered Reality'nin kurucusu ve CEO'su Andrew McGuinness şunları söyledi: Elvis Evolution, müzik efsanesi Elvis Presley'e yeni nesil bir övgüdür. Elvis dünya çapında süperstar statüsünü koruyor ve dünyanın her yerindeki insanlar artık orada oturup pasif bir şekilde eğlence almak istemiyor; bunun bir parçası olmak istiyorlar. Bu, dünyanın her yerindeki Elvis hayranları ve hayranları için yapılacaklar listesinde yer alacak, anıları canlandıracak bir deneyim olacak; insanlar Elvis'in dünyasına adım atabilir, onun yerine geçebilir ve onun olağanüstü müzik mirasını kutlayabilirler.
Fotoğraflar: Mega, AP