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        Haberler Dünyadan Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı - Magazin haberleri

        Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı

        Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'in tasarım ceketi 128 bin sterline alıcı buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:44
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        Tasarım ceketi 4 milyon 400 bin liraya satıldı
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        Elvis Presley’in tasarım ceketi bir açık artırmada satışa çıkarıldı. Presley’in ömrünün son yılında giydiği deri vizon ceket, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 128 bin sterline (4 milyon 400 bin TL) alıcı buldu.

        Elvis Presley, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977'de hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti. Presley'e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük ise 14 bin sterline (482 bin TL) satıldı.

        Fotoğraf: AP

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