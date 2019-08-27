Türkiye, eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde canice öldürülen Emine Bulut'u konuşmaya devam ediyor. 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de bir lokantada velayet davası için eski eşiyle buluşan Emine Bulut, korkunç bir cinayete kurban gitti. 43 yaşındaki Fedai Baran, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçakladı. O anlar ise lokantada bulunan bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ile birlikte Türkiye başta olmak üzere dış basında da geniş yankı buldu. Vahşetin ardından tutuklanan cani adamın ifadesi ise bir kez daha dehşete düşürdü. İşte Emine Bulut ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

EMİNE BULUT KİMDİR?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43),4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

DHA'da yer alan haberde Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM!"

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.

KATİLİN AÇIKLAMASI KAN DONDURDU!

Cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Baran, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

Fedai Baran’ın emniyetteki ifadesinde, “Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum” dedi.

Fedai Varan tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi'nden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. (AA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EMİNE BULUT'UN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V.'nin gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut´u telefonla aradı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Bulut´un araması üzerine acılı babayla görüşen Erdoğan, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, "Allah sabrınızı artırsın, bizler şu anda bütün parti yönetimimle bu işi masaya yatırdık. Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama tabi bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak durum yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum, Allah sabır versin. Üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.



HALUK LEVENT EMİNE BULUT'UN KIZI İLE GÖRÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Emine Bulut'un kızı Bilge'yi görüntülü arayarak, yüzünde küçük de olsa bir gülümseme yarattı. Bilge'nin yanında olduğunu kendisine bir de bu şekilde iletti ve sosyal medya hesabından, "Bilge'nin fotosunu koymakta tereddüt ettim önce. Ama baktım ki her tarafta her yerde onun görüntüleri var... Ve hep ağlayan hepimizi kahreden görüntüleri... Bu sebeple aileden izin alarak yayınladım. Ben ona, "bak yakında yanına gelip şarkı söylicem" deyince gülümsedi. Hep gülsün!" mesajını yayınladı.

SAVICIDAN EMİNE BULUT'UN KATİLİ İÇİN UYARI

Büyük infial yaratan Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. Cinayeti önceden tasarladığı belirtilen eski eş Varan’ın WhatsApp kayıtlarının ‘çocuğuyla görüştürülmediği’ iddiasını yalanladığı belirtildi. Sanığın ‘haksız tahrik’ indiriminden faydalanmak için Bulut’u suçlayıcı ifade verdiği vurgulanarak mahkemenin herhangi bir indirim yapmaması da talep edildi.



EMİNE BULUT'UN CİNAYETİ SONRASI HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Aile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahil olunması için dilekçe verildiği ve iki hukuk müşavirinin görevlendirildiği açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini duyurdu. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamlarınca caniye hak ettiği cezanın geciktirmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi. Katil zanlısı Fedai Varan hakkında yazılan iddianame tamamlandı. Zanlı için "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.