Emine Ün sevgilisi Tolga Karataş ve kızıyla Bodrum tatiline devam ediyor

Güzel oyuncu Emine Ün, sevgilisi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru Kınay ile Bodrum tatiline son gaz devam ediyor. Çeşitli Ege sahillerinde kısa kısa tatil yapan oyuncu, yine Türkbükü'nde görüntülendi