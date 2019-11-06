Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, DMAX'te konuk olduğu programda soruları yanıtladı. Emre, Kayserispor maçında rakip oyuncu Abdennour'la olan diyalogla ilgili konuşurken ekranlara yansıyan İngilizce küfür için "Abdennour ile girdiğim diyalogdan dolayı çok da mutlu değilim. Oraya özür dilemek için gittim, ayağına bastığımı da hissetmedim. Kendisinden iki kez özür diledim, o da bir cevap verdi. Ben de tepki gösterdim. İnsanlar yaptığımı hata olarak görüyorsa, özür dilemekten asla geri durmam. Onlara böyle bir görüntü vermek istemezdim. Yayıncı kuruluş da biraz daha sahaya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

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