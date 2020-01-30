Selim Karahan skarahan@haberturk.com

2019 yılında altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatı 1282 dolardan 1517 dolara yükselirken (şu anda 1578 dolar seviyesinde) dünya genelinde merkez bankaları altın alımlarını artırdı. Dünya Altın Konseyi'nin bugün yayımladığı 'Altın Talebi Trendleri 2019' raporuna göre merkez bankaları geçen yıl toplam 650 ton net altın alımı yaptı.

Geçtiğimiz yıl dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası ise 159 tonla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) oldu. TCMB'yi 158 tonla Rusya Merkez Bankası ve 96 tonla Çin Merkez Bankası takip etti.

2019 SONU İTİBARIYLA RESMİ ALTIN REZERVİ EN YÜKSEK 20 ÜLKE(ECB VE IMF DAHİL):

Sıra Ülke 2019(ton) 2018(ton) Değişim(ton) 1 ABD 8133 8133 0 2 Almanya 3366 3370 -4 3 IMF 2814 2814 0 4 İtalya 2452 2452 0 5 Fransa 2436 2436 0 6 Rusya 2271 2113 158 7 Çin 1948 1853 96 8 İsviçre 1040 1040 0 9 Japonya 765 765 0 10 Hindistan 633 599 34 11 Hollanda 612 612 0 12 ECB 505 505 0 13 Tayvan 422 424 -2 14 Türkiye 413 254 159 15 Kazakistan 385 350 35 16 Portekiz 383 383 0 17 Özbekistan 336 355 -19 18 S. Arabistan 323 323 0 19 Birleşik Krallık 310 310 0 20 Lübnan 287 287 0

10 YILDA 5000 TONLUK ALIM

Bu alımlar sayesinde Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21. ülkeyken 2019 sonunda 14. sıraya yükseldi. Altın rezervlerinin toplam resmi rezervleri içerisindeki payı ise yüzde 20'ye ulaştı. Altın Konseyi verilerine göre geçtiğimiz yıl 15 merkez bankası 1 tonun üzerinde net altın alımı gerçekleştirdi. Toplam net alımlar 650.3 tonla tarihin en yüksek 2. seviyesine ulaştı. Toplam rezervler böylece 34 bin 700 tona ulaştı. 2019 yılıyla beraber merkez bankaları 10 yıl üst üste toplam altın rezervlerini artırmış oldu. Son 10 yılda merkez bankaları dünya genelinde 5000 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER ALIMA YÖNELTTİ

Bu merkez bankalarının yılda ortalama 500 tonluk alım yaptığı anlamına geliyor. 2010 öncesine baktığımızda ise bambaşka bir resimler karşılaşıyoruz. 2000-2009 döneminde dünya genelinde merkez bankaları yıllık ortalama 443 ton net altın satışı gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi, raporunda, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin bu durumu beslediğini ifade etti.