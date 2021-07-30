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Haberler Turizm En çok ziyaretçi Ukrayna'dan
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6 aylık turizm istatistikleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 32,11 değerinde bir artış ile 7 milyon 558 bin 27 oldu. 021 yılı Haziran ayında gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 853,4 oranında bir artış göstererek 2 milyon 47 bin 596 olurken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna yüzde 17,05 (349 bin 196) ile birinci, Almanya yüzde 11,54 (236 bin 307) ile ikinci oldu

En çok ziyaretçi Ukrayna'dan
HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 32,11 değerinde bir artış ile 7 milyon 558 bin 27 oldu.

Verilere göre, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı 6 ayına göre yüzde 50,85 değerinde bir artış ile 1 milyon 830 bin 376 oldu.

2019-2021 YILLARI HAZİRAN AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Ukrayna 349 196 17,05 6 367 2,96 236 505 4,45
Almanya 236 307 11,54 63 268 29,46 588 508 11,06
Rusya Fed. 175 362 8,56 4 006 1,87 1 035 745 19,47
Bulgaristan 114 730 5,60 15 171 7,06 253 563 4,77
İran 79 551 3,89 5 680 2,64 181 435 3,41
DİĞER 1 092 450 53,35 120 276 56,00 3 023 228 56,84
GENEL TOPLAM 2 047 596 100,00 214 768 100,00 5 318 984 100,00

2021 yılı Haziran ayında gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 853,4 oranında bir artış göstererek 2 milyon 47 bin 596 olurken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna yüzde 17,05 (349 bin 196) ile birinci, Almanya yüzde 11,54 (236 bin 307) ile ikinci, Rusya Fed. yüzde 8,56 (175 bin 362) ile üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020
OCAK 1 999 642 2 287 010 727 301 14,37 -68,20
ŞUBAT 2 113 909 2 196 453 764 314 3,90 -65,20
MART 2 746 159 968 537 1 198 371 -64,73 23,73
NİSAN 3 809 819 24 238 1 072 496 -99,36 4324,85
MAYIS 4 512 020 29 829 1 254 673 -99,34 4106,22
HAZİRAN 5 969 981 214 768 2 540 872 -96,40 1083,08
TEMMUZ 7 413 887 1 381 804 -81,36
AĞUSTOS 7 016 330 2 192 251 -68,76
EYLÜL 5 982 789 2 534 376 -57,64
EKİM 4 818 001 2 044 001 -57,58
KASIM 2 693 151 1 104 834 -58,98
ARALIK 2 671 511 990 896 -62,91
TOPLAM 51 747 199 15 968 997 -69,14
6 AYLIK TOPLAM 21 151 530 5 720 835 7 558 027 -72,95 32,11

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