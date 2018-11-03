Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü yaklaşıyor. 10 Kasım tarihinde okullarda anma törenleri hazırlanacak. Öğrenciler 10 Kasım için şiir okumaya hazırlanıyorlar. 10 Kasım için bugüne kadar birçok şiir, marş ve türkü yazıldı. İşte Atatürk'ü anmak için yazılan 10 Kasım ile ilgili şiirler...

10 KASIM 1938 ATATÜRK'ÜN VEFATI

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılından itibaren sağlık sorunları yaşamaya başladı ve kendisine 1938 yılında siroz teşhisi konuldu. Siroz tedavisi için yurt dışından doktorlar getirildi ancak doktorların siroz tedavisi için çabaları olumlu sonuç vermedi.

10 Kasım 1938 Perşembe sabahı hastalığına yenik düşen Atatürk, saat 09:05'te kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatının ardından cenazesi büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı.

21 Kasım 1938 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen resmi törenle Atatürk'ün cenazesi geçici olarak Etnografya Müzesi'ndeki kabrine konuldu. Atatürk'ün cenazesi, 15 yıl sonra kendisine özel olarak yaptırılan ebedi istihgaratı Anıtkabir'e nakledildi ve burada toprağa verildi.

Atatürk, vasiyetinde varlığını Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na bıraktı, Makbule Atadan'ın Çankaya'da oturmasını istedi, Makbule Atadan'a ve manevi kızlarına maaş verilmesini istedi, ayrıca İsmet İnönü'nün çocuklarına yurt dışı eğitimleri için gerekli olan desteğin verilmesini istemiştir.

EN GÜZEL 10 KASIM ŞİİRLERİ

ON KASIMLARDA YÜRÜMEK

Atatürk’üm işte 10 Kasım yine

Dalgalanır ağaçlarla oğullar

Dalgalanır oğullarla nineler

Dalgalanır ninelerle genç kızlar

Özlemin ta yüreğime işlemiş

Seni bulmak, seni görmek için ben

Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda

Öyle

Güçlüsün ki

Güçleneceğim

Öyle yücesin ki, yüceleceğim

Düşüne düşüne seni kocaman kocaman

Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz

Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün

Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt

Sanki ellerim gece

Sanki ellerim gündüz

Yazacağım seni daha, bir daha

Ben senin ölümünle yarışacağım

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,

Vatan için çarpışan,

Ölümü hiçe sayan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Destana destan katan,

Yurdumuzu kurtaran,

Modern bir ülke kuran,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Onsuz O’nu yaşayan,

İzinden ayrılmayan,

10 Kasım hüznü duyan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

10 KASIM YOLCULUĞU

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın işlediği bayrak.

On sekiz numaralı top arabasıyla

Efem, Rasattepe’ ye çıkacak.

Bürümcük gömleği atmış sırtından,

Kurşun tabutları “zırh” diye giymiş.

Selâma durmuş yolunda ağaçlar,

Bayraklar önünde başını eğmiş.

Ağır ağır geçiyor halkın içinden,

Pelerini rüzgarda alev alev.

Eli, kılıç kabzasında olmalı…

Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın göz nuru bayrak.

On sekiz numaralı top namlusundan

Efem, gene konuşacak.

Ziya HANHAN

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN

Sana borçluyuz canımızı,

Sana borçluyuz yaşamımızı,

Sana borçluyuz vatanımızı,

Sana borçluyuz varlığımızı,

Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

Var olmasaydın diyorum,

Ne olurdu bu millete,

Hiç doğmasaydın diyorum,

Hizmetkârdık hangi millete.

Yılmadan, yorulmadan çalıştın,

Bin bir türlü zorluğu aştın,

İyi ki vardın, hep olacaksın,

Senin sevginle dolu kalbimizde,

Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,

Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK

Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali

Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı

Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK

Vatanının yılmaz savunucusu

Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK

Vatan toprağını altın bilen

Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK

Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran

Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK

ATATÜRK’Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi,

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Atam nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

HÜSEYİN CELEP

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ