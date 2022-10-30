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'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

Bir dönemin sevilen dizilerinden olan 'Akasya Durağı' ve 'En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı karakterlerle tanınan Kenyalı oyuncu Max Bendo, hem televizyon kariyerini hem de şimdilerde neler yaptığını anlattı

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  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    AYTEKİN TEKER /ateker@haberturk.com

    Türk televizyonları, 2000'li yılların başlarında reality show'lar kadar, sitcom yani durum komedisi dizileri de ekranlarına taşımaya başlamıştı. 'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlar da ekranlara geliyordu.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    Bu dizilerden biri de yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' idi.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    Beş sezon boyunca biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın eğlenceli ve telaşlı yaşamının ele alındığı yapımda, Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in 'üçkâğıtları' ise diziyi izleyenlerin hafızalarındaki yerini hala koruyor.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    Hemen hemen her karakterin fenomen olduğu dizide 'Rafi Maranga'yı canlandıran Kenyalı oyuncusu Max Bendo ile konuştuk. 46 yaşındaki Bendo, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    "TÜRKİYE ÇOK ÖZEL BİR ÜLKE"

    Kendi ülkesinde animatörlük yapan Bendo, 2000 yılında Türkiye'de ilk olarak Antalya'ya gelmiş. Uzun süre bir otelde animatörlük yapmış ve bunun oyunculuk kariyerinin başlamasında faydalı olduğunu söylüyor.

    Max Bendo Türkiye hakkında ise, "Türkiye merak ettiğim bir ülkeydi. Türk insanının misafirperver olduğunu herkes biliyor. Afrika ülkeleri için çok kez kucak açtı yardımlarda bulundu. Bu iyi niyet ve paylaşımcılık dikkatimi çekiyordu ve etkileniyordum. Türk insanı gerçekten vefalı ve hayırsever." dedi.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    "TÜRK HALKI BANA YAKIN DAVRANDI"

    Türkiye'ye adapte olmakta zorlanmadığını dile getiren oyuncu, "Türkiye'ye beklediğimden çok daha hızlı alıştım. Bunu tek başıma başarmadım. Türk halkının büyük desteği oldu. Marketlerde, restoranlarda, toplu taşıma araçlarında Türk halkı bana çok yakın davrandı. Alışmak bu yüzden de zor olmadı." ifadelerini kullandı.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    Anne ve babasını küçük yaşlarda kaybettiğini belirten Max Bendo, "Afrika'da çocukluk nasıl geçer bilirsiniz az çok. İki tane kardeşim var. Yetim ve öksüz büyüdük diyebilirim" şeklinde konuştu.

    Sempatik oyuncu, "Kendi vatanını, aileni, yakınlarını bırakmak zorunda kalmak. Ama güçlü aile bağlarınız varsa bunun üstesinden gelmek mümkün. Sık sık gidiyorum dostlarım ve akrabalarım orada." diye sözlerini sürdürdü.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    "BENİ HATİCE ASLAN KEŞFETTİ"

    Bendo ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "En Son Babalar Duyar" dizisinin kadrosuna katılmasını ise şöyle anlatıyor:

    Hatice Aslan vesile olmuştu. O dönemler spor salonum vardı. Öğrencimdi Hatice hanım, beni o keşfetti diyebilirim. Ona ders verirken bir gün sete gelmemi söyledi. Yapımda yer alabilecek uygun bir karakteri canlandırabileceğimi belirtti. Oyunculuk serüvenim Hatice hanımın desteğiyle başladı. Benim ilk dizim olduğu için ayrıca yeri başkadır.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    "LEVENT ÜLGEN GERÇEK BİR TİYATROCU"

    Dizide 'Hallederiz Kadir'e hayat veren Levent Ülgen ile ilgili de konuşan Bendo, "Levent ağabey çok samimi şen şakrak, kalpten seven bir insan. Set hallerinde bile bizi kırıp geçirirdi. Onunla sadece dizide değil her yerde güler eğlenirsiniz. Geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde karşılaştık ve yine aynı heyecanı taşıyordu. Sadece espirili olmakla kalmıyor çok da yardımsever birisi. Levent abi gerçek bir tiyatrocudur. Bu ülkede kendini de ispatlamış değerdir." dedi.

    Kendi ülkesinde futbol menajerliği de yapan Bendo, pek çok Kenyalı futbolcunun Türkiye'ye transferinde etkin rol oynadığı söylüyor.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    SET DOSTLUKLARI DEVAM EDİYOR

    Setlerden kalan bazı dostluklarının devam ettiğini belirten oyuncu, "Rol aldığım dizi ve filmlerdeki kişilerin çoğu ile görüşüyorum. Ama ister istemez hayat başka yerlere sürüklüyor ve kopmalar olabiliyor doğal olarak." dedi.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    Son olarak 'Akasya Durağı'ndan rol arkadaşı Pelin Sönmez ile karşılaştığını ve sohbet ettiklerini ifade eden Bendo, "Zaman zaman böyle karşılaşmalar oluyor. Kimileri ile de telefondan görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    Bendo, 'Obayana' karakterine hayat verdiği 'Akasya Durağı'na ise Levent Ülgen'in tavsiyesi sonrasında dahil olduğunu belirtti.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    "AYŞEGÜL ABLA ÇOK ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

    Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşegül Atik'i de anan Bendo şunları söyledi:

    Ayşegül abla 'En Son Babalar Duyar'da anne rolünü canlandırıyordu. O dizide acı tatlı hatıralarım var. Ayşegül abla sadece rol gereği değil, çekimler arasında sette de aynı şefkatle yaklaşırdı herkesi çok severdi. Akşamdan evde yaptığı kekleri kurabiyeleri pastaları hiç üşenmez getirir ve bizleri hep korur kollardı. Çok çok iyi bir insandı Allah rahmet eylesin.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    "OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

    Oyunculuğu bırakmadığını da dile getiren Max Bendo, "Pandemi her alanda olduğu gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Bazı çalışmalarımız yarım kaldı veya zaman aşımından sona erdi. Ama çalışmalarım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde galasını yaptığımız TRT Belgesel'de yayınlanacak olan 'Su Savaşları' projesinde yer aldım." diye konuştu.
  • 'En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo: Hatice Aslan beni spor salonunda keşfetti

    "AİLEMİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYORUM"

    Geleceğe yönelik planlarından da bahseden ve ayrıca Türk vatandaşı olan oyuncu, "Evliyim, çocuklarım Kenya'da yaşıyor. İleride ailemi de Türkiye'ye getirmek istiyorum. Türkiye cennet gibi bir ülke, İstanbul da benim için dünyanın en güzel ilk 3 şehrinden biri. Burada yaşamak için de mücadele etmek gerekiyor. Yeni projelerle ekranlara geleceğim." ifadelerini kullandı.

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