Enerjisa'dan 1 milyar TL’lik yeni tahvil ihracı

Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli 728 gün vadeli, 1 milyar TL’lik tahvil ihracını 14 Mayıs 2025 tarihinde tamamladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebi karşılayan Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam borçlanma aracı, 35 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

Yatırımcılarıyla güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kurmak adına attıkları adımlara bir yenisini eklediklerini ifade eden Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “Finansal piyasalardaki zorlaşan koşullara ve belirsizliklere rağmen 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki tahvil ihracımıza gösterilen yüksek ilgi, yalnızca finansal dayanıklılığımıza ve piyasalardaki kredibilitemize değil, aynı zamanda stratejik yatırım planlarımıza ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir. Yatırımlarımızı planlarken şeffaflık, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi gibi temel ilkeleri önceliklendiriyor; bu doğrultuda sermaye piyasalarından sağladığımız kaynaklarla hem finansal esnekliğimizi koruyor hem de ülkemizin enerji altyapısına katkı sağlıyoruz. Bu borçlanma aracıyla yalnızca yatırımcılarımız için sürdürülebilir bir finansal enstrüman sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbonlu geleceği için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Enerjisa Enerji olarak, güçlü bilanço yapımız ve uzun vadeli perspektifimizle, enerji sektörüne değer katmaya ve ülkemizin enerji dönüşüm yolculuğuna öncülük etmeye kararlıyız” dedi.