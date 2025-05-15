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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjisa'dan 1 milyar TL’lik yeni tahvil ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Enerjisa'dan 1 milyar TL’lik yeni tahvil ihracı

        Enerjisa Enerji, yeni tahvil ihracını duyurdu. Sabancı Holding ve E.ON'un ana sermayedarları olduğu ve %20 hissesi halka açık olan şirket, 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarında tahvil ihracını, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdi. Enerjisa Enerji'nin yatırımlarında kullanılacak bu tahvil ihracı ile birlikte tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar TL'ye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:59
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        Enerjisa'dan 1 milyar TL'lik yeni tahvil ihracı
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        Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli 728 gün vadeli, 1 milyar TL’lik tahvil ihracını 14 Mayıs 2025 tarihinde tamamladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebi karşılayan Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam borçlanma aracı, 35 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

        Yatırımcılarıyla güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kurmak adına attıkları adımlara bir yenisini eklediklerini ifade eden Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “Finansal piyasalardaki zorlaşan koşullara ve belirsizliklere rağmen 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki tahvil ihracımıza gösterilen yüksek ilgi, yalnızca finansal dayanıklılığımıza ve piyasalardaki kredibilitemize değil, aynı zamanda stratejik yatırım planlarımıza ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir. Yatırımlarımızı planlarken şeffaflık, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi gibi temel ilkeleri önceliklendiriyor; bu doğrultuda sermaye piyasalarından sağladığımız kaynaklarla hem finansal esnekliğimizi koruyor hem de ülkemizin enerji altyapısına katkı sağlıyoruz. Bu borçlanma aracıyla yalnızca yatırımcılarımız için sürdürülebilir bir finansal enstrüman sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbonlu geleceği için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Enerjisa Enerji olarak, güçlü bilanço yapımız ve uzun vadeli perspektifimizle, enerji sektörüne değer katmaya ve ülkemizin enerji dönüşüm yolculuğuna öncülük etmeye kararlıyız” dedi.

        Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Türkiye’de elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sektöründe lider konumda bulunan Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı ihraç ile birçok kez ilklere imza attıklarını belirtti. Erdoğmuş; “Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarında lider konumdayız ve borçlanma aracı piyasasının gelişmesine katkıda bulunan birçok ürünü ilk defa piyasaya sunan aracı kurumuz. Enerjisa Enerji ile en son 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracı ile tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Şimdi de 728 gün vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki bu yeni ihracı başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Ak Yatırım olarak, önümüzdeki dönemde de sektördeki liderliğimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

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