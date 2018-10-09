Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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Enflasyon için seferberlik çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün saat 13'te açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı için iş dünyasına seferberlik çağrısında bulunacak.Habertürk'ün edindiği bilgilere göre bine yakın KOBİ'nin katılacağı toplantıda Bakan Albayrak, iş dünyasından yıl sonuna kadar ürünlere zam yapmamalarını isteyecek. Toplantıya market zincirleri Migros, A101 ve BİM'in üst düzey yöneticileri de katılacak

09.10.2018 - 08:56 | Güncelleme:  

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı bugün saat 13:00'te İstanbul'da açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan toplantıda iş dünyasına 'Yılsonuna kadar zam yapmayın' çağrısında bulunulması bekleniyor.

BİNE YAKIN KOBİ KATILACAK

Toplantıya bine  akın küçük ve orta ölçekli (KOBİ) firmanın yöneticisinin katılması bekleniyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre toplantıya  Migros, BİM, A101 gibi market zincirlerinin üst düzey yöneticileri başta olmak üzere iş dünyasından pek çok isim davet edildi. Edinilen bilgilere göre Bakan Albayrak toplantıda şirketlerden yılsonuna kadar ürünlere zam yapmamalarını ve yerli ürünlere öncelik vermelerini isteyecek.

Dünya gazetesinin haberine göre  iş dünyasına sattığı ürünlerin fiyatını en az yüzde 10 aşağı çekerek enflasyonla mücadele seferberliğine katılma çağrısı yapılacak.

TOBB, MÜSİAD, DOĞUŞ VE BOYNER'DEN DESTEK

TOBB ve MÜSİAD dün yayımladıkları bildiriyle enflasyonla mücadeleye tam destek vereceklerini bildirmiş, iş dünyasının elini taşın altına koyacağını vurgulamıştı. Doğuş Grubu ile Boyner Grup da destek açıklaması yapmış, Boyner şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadeleye tam destek vereceğini ve kendi markalarında yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurmuştu.

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