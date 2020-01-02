2019 Aralık ayı enflasyon rakamları, emekli ve memur maaşlarına 2020 yılında yapılacak zam oranını belirleyeceği için oldukça önemli. Aralık ayı enflasyon beklenti anketlerinin sonuçları da açıklandı. Enflasyon oranı ne kadar olacak? Aralık enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2019 Aralık ayı enflasyon oranına dair tüm detaylar...

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak 2020 zammı Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Aralık ayı enflasyon oranı ise 3 Ocak Cuma günü yani yarın saat 10.00'da açıklanacak.

ARALIK AYI "NEFLASYO BEKLENTİ ANKETİ" SONUÇLARI

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Aralık ayı enflasyon anketi açıklandı. Ankete katılan 17 kurumun medyan beklentisi Aralık ayında TÜFE’nin % 0.5; yıllık bazda ise % 11.56 olması yönünde.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum aylık enflasyonun % 0; yıllık % 11 olarak gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise tüketici enflasyonunun aylık bazda % 0.79 artış göstermesini; yıllık bazda ise % 11.9 olmasını bekliyor.

Tüketici fiyat endeksi Kasım'da yıllık % 8.55'ten % 10.56'ya çıkarak yeniden çift haneye yükselmişti.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Enflasyon kasımda aylık 0.38 ile yüzde 0.76 olan beklentinin altında artsa da yıllık ta yeniden çift haneye yükseldi. Eylül ve Ekim'de tek hanede seyreden yıllık enflasyon Kasım'da baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık yüzde 10.56'ya çıktı. Aylık en yüksek artış yüzde 2.69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 43.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.