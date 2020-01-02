2020 Memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar milyonlarca vatandaşın gündeminde. Geçen hafta belirlenen 2020 asgari ücretin ardından gözler emekli ve memur maaşlarında. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Uzmanlar, tahminlere göre hesaplamalar yapmaya başladı. Emekli ve memur maaşı zammı için yapılan son tahminler şöyle...

2020 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLUR?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2020

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, YEP’teki yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR'da en düşük emekli aylıkları (TL) Mevcut 2020 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 1983 2114 SSK (2000 SONRASI) 1181 1260 BAĞ-KUR (ESNAF) 1775 1893 BAĞ-KUR (TARIM) 1250 1333

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZ’DA NE KADAR ZAM OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yıl sonunda enflasyon, YEP’te tahmin edildiği gibi yüzde 12 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 6.65 oranında zamlanacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise önce yüzde 5’i aşan enflasyon farkı olan 1.65 puan yansıtılacak. Bunun üzerine, yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.72 oranında artırılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki gibi yüzde 13.9 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.46, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 7.60 oranında zam yapılması söz konusu olacak.