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Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye ağı olan Enterprise Türkiye, Şubat ayı içerisinde 6 yeni şehir içi ofisini daha devreye aldığını bildirdi.

Enterprise'in, bu kapsamda İstanbul’da Cevahir AVM ve Ümraniye, Malatya’da Malatya Park AVM ile Alanya, Muş ve Hatay’da yeni şehir içi ofislerini hizmete sunduğu kaydedildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yeni normale dönüşün getirdiği mobilite ihtiyacıyla birlikte geçtiğimiz yıl da ofis sayısını artıran şirketin, ülke genelinde ise toplamda 70’in üzerinde ofis sayısına ulaştığı belirtildi.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün konuyla ilgili olarak, "Salgınla birlikte müşterilerimizin araç kiralama süreleri farklılaştı. Daha esnek kiralamaya yöneldik. Haftalık, aylık, 3 aylık gibi kiralamalarda artış yaşandı. Bununla beraber şehir içi lokasyonların kiralamada öne çıkmasıyla birlikte şehir içi ofis yatırımlarımıza hız verdik. Dolayısıyla, pozisyonumuzu pandeminin getirdiği yeni normale göre alarak 2020 yılında araç sayısı, ofis ve daha da önemlisi istihdam anlamında önemli oranda büyüdük. Bu bağlamda 2021 yılında yeni şehir içi ofis yatırımları yapmaya da devam edeceğiz ve yakın zaman hedefimizi 100 ofis olarak belirledik" açıklamasında bulundu.