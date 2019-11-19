EPDK, 2000’li yılların başında kuruldu. Enerji sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla oluşturulan Kurum, Koza Sokak’ta kiralanan bir binada faaliyetlerine başladı.

EPDK, daha sonra Yüksek Caddesi’ne taşındı. Bir süre de burada çalışmalarını yürüten Kurum, ardından Balgat girişinde yer alan büyük bir bina kiraladı. Kurum, faaliyetlerini bu binada, 2009 yılına kadar sürdürdü. Faaliyet alanı genişleyen Kurum için daha büyük bir binanın kiralanması gündeme geldi. EPDK, aynı yıl Yüzüncüyıl’da bulunan binayı kiraladı. Kurum, son 10 yıldır bu binada hizmet veriyor.

YENİ BİNA İNŞA EDİLDİ

EPDK, 2015 yılında mülkiyetine sahip olacağı bir bina yaptırmak için adım attı. İhaleye çıkıldı. Eskişehir Yolu üzerindeki (TAEK’in hemen yanında) binanın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. 11 katlı binada 665 araçlık otopark yer alacak. Büyük bir konferans salonu, açık ve kapalı alanlı kantin, kreş, fitness salonu, kafe ve sosyal bazı tesisler de bulunuyor.

TAŞINMA BAŞLADI

Kurum, yeni binasına taşınmaya başladı. Taşınma işleminin birkaç hafta süreceği belirtiliyor. EPDK, en geç yeni yılda yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.