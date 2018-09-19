Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Devler Ligi'ne 5 yıllık aranın ardından galibiyetle döndü. Attığı frikik golüyle takdirleri toplayan Eren Derdiyok, 3-0 kazanılan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son 7 maçta 5 gol atan Eren, takım arkadaşları sayesinde gol attığına vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"İşler iyi gidiyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Onların sayesinde ben de goller buluyorum. İyi başladık ve iyi gitmek istiyoruz. Takımla oynuyorum. Takım sayesinde gol atıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Baskı hissetmiyorum. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da yapıyorum. Şu an şans benden yana."

"GALATASARAY BURAYA AİT"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesine ait olduğunu kaydeden Eren, attığı frikik golüyle ilgili de konuştu. Frikiklere çalıştığını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Birkaç gündür yeni toplarla oynuyorduk. Topu hissetmek için. Kafa topu ve frikikler üzerinden çalıştık. Şampiyonlar Ligi, bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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