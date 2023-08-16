Erkin Koray'ın kızı Damla Koray: O mezar babamın değil
Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, 7 Ağustos'ta vefat eden babasının mezarını ziyaret edenlere uyarıda bulundu. Koray, "Üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki arkanızı dönmüş olduğunuz mezar... Sizin dualar kime gitti bilmiyorum" dedi
Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto şehrinde akciğer rahatsızlığı için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 82 yaşındaki Koray'ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.
KIZI UYARDI
Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen babasının mezarını ziyaret edenlerin yanlış mezarda dua ettiklerini görünce uyarıda bulundu.
"O MEZAR BABAMIN DEĞİL"
Damla Koray, konuyla ilgili olarak "Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor… Neyse, diyeceğim o ki; bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz…" şeklinde konuştu.
MESAM'A SİTEM
Damla Koray, geçtiğimiz günlerde de babasının vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınlamayan MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sitem etmişti. Damla Koray, sosyal medya hesabından babasının çalışma masasını paylaşıp, şunları söylemişti:
Babam bu eve doğru dürüst yerleşememişti. İlk olarak kendi özel tasarımı olan masasını yapmıştı. Aylar sonra ilk defa o masanın başına oturup, sadece durmayı başardım. Böylesi büyük ve değerli bir sanatçının vefatında bir başsağlığı paylaşımı yapmamış olmanız beni üzdü sayın MESAM...
Fotoğraflar: AA, Depo Photos, Instagram