Erkin Koray'ın kızı Damla Koray: O mezar babamın değil

3 Şurada Paylaş!









"O MEZAR BABAMIN DEĞİL"

Damla Koray, konuyla ilgili olarak "Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor… Neyse, diyeceğim o ki; bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz…" şeklinde konuştu.