Erol Evgin'den 55'inci yıla özel long play

Erol Evgin'in, 2006 yılında CD olarak sunduğu 'Tüm Bir Yaşam' albümü yoğun istek üzerine ilk kez long play olarak müzikseverlerle buluştu.

Türk pop müziğine damga vurmuş 12 şarkıdan oluşan 'Tüm Bir Yaşam' long play'inde sözleri Çiğdem Talu'ya, müzikleri Melih Kibar'a, düzenlemeleri Esin Engin'e ait olan; 'Deli Divane', 'Rüya', 'Bir Bakışın Yetti', 'Neydi O Yıllar', 'Tüm Bir Yaşam', 'Memleket Hasreti', 'Sen Pişman Ben Pişman', 'Dostum Ben Bu Dünyaya Alışamadım', 'Yabancı', 'Canım Benim' isimli şarkılar ve sözleri Çiğdem Talu'ya, müziği Gündüz Pamuk'a, düzenlemesi Timur Selçuk'a ait 'Şoför Mehmet', sözleri Çiğdem Talu'ya ait, müziği anonim, düzenlemesi Timur Selçuk'a imzalı 'Tanrım Bu Hasret Bitse' isimli şarkılar yer alıyor.