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        Erzurum'un kırsal bölgesinde yaşayan 100 çocuk kayakla tanıştı

        Erzurum'un Pasinler ilçesindeki 100 çocuk, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle ilk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:46
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        Erzurum'un kırsal bölgesinde yaşayan 100 çocuk kayakla tanıştı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesindeki 100 çocuk, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle ilk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

        Erzurum Valiliği, Pasinler Kaymakamlığı, Ejder 3200 ve Türk Kayak Vakfının ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında, Pasinler ilçe merkezi ile kırsal bölgelerinden gelen 100 çocuk Palandöken Kayak Merkezi'nde uzman antrenörler eşliğinde kayak eğitimi aldı.

        Aldıkları eğitimin ardından piste çıkan çocuklar, doyasıya eğlendi.

        Eğitim sürecinin ardından Erzurum Kayak Kulübü'nde düzenlenen programda Vali Mustafa Çiftçi, çocuklara başarı belgesi, madalya, kitap ve kayak montu hediye etti.

        Vali Çiftçi, daha önce de Yakutiye Kaymakamlığı, Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübünün işbirliğiyle 550 öğrencinin katıldığı benzer bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Bu etkinliklerde özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerin kayakla tanıştırıldığını anlatan Çiftçi, "Şimdi Pasinler'den 100 tane öğrencimiz Pasinler Kaymakamlığı, Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü'nün birlikte düzenlemiş olduğu bir etkinlikle kayak öğreniyorlar. İçlerinde inşallah kabiliyetli olan istikbal vadeden öğrencilerimiz devam edecektir. Bunlar daha güzel başarılara imza atacaktır." diye konuştu.

        Türk Kayak Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu da 2021 yılından bu yana "Kar Tanesi" projesi ile kırsaldaki çocukları kayak sporu ile tanıştırdıklarını belirtti.

        Çarıkcıoğlu, öğrenciler arasından yetenekli ve kayak sporuna devam etmek isteyen çocuklara destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

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