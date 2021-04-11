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ERZURUM
ERZURUM İLİ TÜM HABERLERİ
BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
11 Nisan 2021 Pazar, 20:00 DHA

BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
11 Nisan 2021 Pazar, 20:00 İHA

Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
BB Erzurumspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
11 Nisan 2021 Pazar, 20:00 DHA

BB Erzurumspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
11 Nisan 2021 Pazar, 20:00 İHA

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
-Sunar’dan Muhtarlara bilişim teknolojisi desteği Sunar: “Muhtarlıklarımız istişare odaklarımızdır”
11 Nisan 2021 Pazar, 18:00 İHA

-Sunar’dan Muhtarlara bilişim teknolojisi desteği Sunar: “Muhtarlıklarımız istişare odaklarımızdır”
Ramazan öncesi yoğun talep gören işletmelerde gıda denetimi
11 Nisan 2021 Pazar, 14:00 İHA

Ramazan öncesi yoğun talep gören işletmelerde gıda denetimi
Palandöken'de nisanda kayak keyfi
11 Nisan 2021 Pazar, 15:00 DHA

Palandöken'de nisanda kayak keyfi
Aydemir: ‘Türk Dünyası küresel vicdanı uyandıracaktır’ Aydemir: Kardeş Türkmenistan’ın milli coşkusunu paylaşıyoruz’ Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi
11 Nisan 2021 Pazar, 13:00 İHA

Aydemir: ‘Türk Dünyası küresel vicdanı uyandıracaktır’ Aydemir: Kardeş Türkmenistan’ın milli coşkusunu paylaşıyoruz’ Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi
Aşkale'de bahar temizliği Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları yıkadı
11 Nisan 2021 Pazar, 11:00 İHA

Aşkale'de bahar temizliği Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları yıkadı
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450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
11 Nisan 2021 Pazar, 12:00 DHA

450 yıllık çeşmeler 6 ay sonra akmaya başladı
Erzurum’da hava trafiği arttı DHMİ Mart ayı Erzurum verileri açıklandı
11 Nisan 2021 Pazar, 11:00 İHA

Erzurum’da hava trafiği arttı DHMİ Mart ayı Erzurum verileri açıklandı
Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
11 Nisan 2021 Pazar, 12:00 DHA

Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ortaklık anlaşması yapıldı
11 Nisan 2021 Pazar, 11:00 İHA

Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında ICT akademik ortaklık anlaşması yapıldı
DAİB ‘Özbekistan Hedef Pazar Analizi’ çalışması yaptı
11 Nisan 2021 Pazar, 11:00 İHA

DAİB ‘Özbekistan Hedef Pazar Analizi’ çalışması yaptı
Lider Beşiktaş Erzurum'da 
10 Nisan 2021 Cumartesi, 20:00 DHA

Lider Beşiktaş Erzurum'da 
Erzurum TKDK’ya rekor hibe başvurusu
10 Nisan 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Erzurum TKDK’ya rekor hibe başvurusu
ETB’nin ‘3 yılda değişen ve gelişen borsa’ tanıtım videosu yayınlandı
10 Nisan 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

ETB’nin ‘3 yılda değişen ve gelişen borsa’ tanıtım videosu yayınlandı
Aydemir: ‘Türk Polisine minnettarlığımız sonsuzdur’ Aydemir: ‘Şehit polislerimizi rahmetle anıyoruz’
10 Nisan 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Aydemir: ‘Türk Polisine minnettarlığımız sonsuzdur’ Aydemir: ‘Şehit polislerimizi rahmetle anıyoruz’
Beşiktaş kafilesi Erzurum’da
10 Nisan 2021 Cumartesi, 18:00 İHA

Beşiktaş kafilesi Erzurum’da
Avukatlar, kısıtlamada kadına şiddet olaylarının arttığına dikkat çekti
10 Nisan 2021 Cumartesi, 19:00 DHA

Avukatlar, kısıtlamada kadına şiddet olaylarının arttığına dikkat çekti
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Polise 176. yıl sürprizi
10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

Polise 176. yıl sürprizi
`Erkeklerin tepkisine pistte cevap verdim, artık saygı duyuyorlar´
10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:00 DHA

`Erkeklerin tepkisine pistte cevap verdim, artık saygı duyuyorlar´
İspir'de fırtına çatıları uçurdu
10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

İspir'de fırtına çatıları uçurdu
Erzurum’dan ihracat yapılan ülke sayısı 28’e yükseldi
10 Nisan 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Erzurum’dan ihracat yapılan ülke sayısı 28’e yükseldi
Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri Kadın yarış pilotu oldu, hedefi kız çocuklarını eğitmek Yarış Pilotu Sümeyye Ayan'dan kadınlara çağrı “İçinden gelen kendini piste atsın”
10 Nisan 2021 Cumartesi, 08:00 İHA

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde kadın yarış pilotundan nefes kesen gösteri Kadın yarış pilotu oldu, hedefi kız çocuklarını eğitmek Yarış Pilotu Sümeyye Ayan'dan kadınlara çağrı “İçinden gelen kendini piste atsın”
ETÜ, Üniversite-Sanayi birlikteliğine katkı sunmaya devam ediyor
09 Nisan 2021 Cuma, 19:00 İHA

ETÜ, Üniversite-Sanayi birlikteliğine katkı sunmaya devam ediyor
Aşkale’de Polis Haftası kutlandı
09 Nisan 2021 Cuma, 17:00 İHA

Aşkale’de Polis Haftası kutlandı
Narman’da İstihdama yönelik protokol imzalandı
09 Nisan 2021 Cuma, 17:00 İHA

Narman’da İstihdama yönelik protokol imzalandı
Erzurum’da Polis Teşkilatının kuruluşu kutlandı
09 Nisan 2021 Cuma, 16:00 İHA

Erzurum’da Polis Teşkilatının kuruluşu kutlandı
Vali Memiş: “Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”
09 Nisan 2021 Cuma, 16:00 İHA

Vali Memiş: “Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”
Oltu’da Polis Bayramı kutlandı
09 Nisan 2021 Cuma, 16:00 İHA

Oltu’da Polis Bayramı kutlandı
Milletvekili Aydemir’den Draghi’ye sert tepki Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza dil uzatanları telin ediyoruz’ Aydemir: ‘Bunun adı edepsizliktir’
09 Nisan 2021 Cuma, 15:00 İHA

Milletvekili Aydemir’den Draghi’ye sert tepki Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza dil uzatanları telin ediyoruz’ Aydemir: ‘Bunun adı edepsizliktir’