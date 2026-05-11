Erzurum Şehir Hastanesinde yapılan kapalı fıtık ameliyatı hastaları kısa sürede ayağa kaldırıyor

Erzurum Şehir Hastanesinde bel fıtığı ve kanal darlığı nedeniyle yaşam kalitesi düşen hastalar, 7 milimetrelik kesiyle gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatlar sayesinde kısa sürede ayağa kalkarak taburcu ediliyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra komşu ülkelere de hizmet veren hastane, sahip olduğu ileri tıbbi donanım ve tecrübeli hekim kadrosuyla ülkenin önemli sağlık merkezleri arasında yer alıyor.



Daha önce yalnızca sınırlı merkezlerde gerçekleştirilebilen girişimler, cerrahi alanda sunulan modern tanı ve tedavi olanakları sayesinde hastanede başarıyla uygulanıyor.



Bu kapsamda son 1 yılda Erzurum ve çevre illerden bel fıtığı ve kanal darlığı nedeniyle ciddi ağrı çeken, yürümekte zorlanan ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenen 100 hasta, ortopedi uzmanı Dr. Basri Pür ve ekibince kapalı yöntemle tedavi edildi.



Yaklaşık 1 saatlik operasyonda 7 milimlik kesiyle yapılan endoskopik yöntem sayesinde erkenden iyileşen hastalar kısa sürede taburcu ediliyor.



- "Bu teknik ve yöntem Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılıyor"



Dr. Basri Pür, AA muhabirine, halk arasında kapalı bel fıtığı ameliyatı olarak bilinen endoskopik lomber disk cerrahisini başarıyla yaptıklarını söyledi.



Kapalı yöntemle yapılan bel fıtığı ameliyatının açık ameliyata göre hastaya çok konfor sağladığını anlatan Pür, şöyle konuştu:



"Bel fıtığı ya da kanal darlığı olan hastalara, kapalı yöntemle 7 milimlik iki delik açarak fıtık, darlık ya da kireçlenme varsa sinirin etrafındaki darlık ve kireçlenmeleri temizliyoruz. Kesi küçük olduğu için de hasta ameliyat sonrası narkozun etkisinden sonra hemen yürüyebiliyor. Bu teknik ve yöntem Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılıyor. Erzurum Şehir Hastanesinde böyle imkan var, bugüne kadar son bir yılda 100 hasta tedavi ettik."



Kapalı yöntemle yapılan bu işlemin hastalara konfor sağladığını anlatan Pür, "100 metre bile yol yürüyemeyen, ayakta duramayanlar ile bacağa yayılan ağrı şikayetiyle başvuran genç hasta gruplarımız oldu. Operasyon sonrası hastalar gerçekten hızlı şekilde sosyal hayatlarına dönebiliyor. Vida ve platin koymadan, kas kesisi oluşturmadan yapılan operasyon, hasta konforunu ileri seviyeye taşıyor." diye konuştu.



Pür, hastanede ileri düzeyde cerrahi işlemleri yapmalarına destek veren başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'na teşekkür etti.



- "Hastanenin teknoloji ve insan gücünü ortaya koyuyor"



Başhekim Fakirullahoğlu da bu alanda uygulanan ileri cerrahi tedavi yönteminin, hastanenin teknoloji ve insan kaynağı gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve nitelikli hizmeti yerinde sunmak en temel hedefimizdir. dedi.



Tedavi gören aile hekimi Enes Kılıç ise 7 yıldır bel ağrısı çektiğini ve 2 ay önce ameliyat olduğunu söyleyerek, "Ameliyattan bir gün önce şiddetli ağrı nedeniyle sedyeyle hastaneye geldim. Ameliyattan 1 gün sonra ayağa kalktım, rahat yürüdüm ve ağrılarım dindi. Basri Bey'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Ameliyat edilen Seher Atuğ da uzun yıllar bel ağrısı çektiğinden bahsederek, "Yürüyemiyordum, geceleri ağrıdan uyuyamıyordum. Mutfakta bardak yıkayamıyordum. Ağrı kesiciler bile ağrımı dindiremiyordu. Ameliyat sonrası çok iyiyim. Şimdi yürüyorum, diz ağrılarım da geçti, ağrılarımdan kurtuldum." diye konuştu.

