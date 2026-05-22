        Hatay haberleri: Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor

        Hatay'da yoğun yağışın neden olduğu sel faciasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kentten bir feci haber daha geldi. Selde dereye düşerek kaybolan otomobildeki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in bulunması için çalışma başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği selde dereye düşerek kaybolan otomobildeki Musa Paşa (20) ve Deniz Hoşgel'in (19) bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        DHA'nın haberine göre kent genelinde önceki gece ve dün sabah metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı.

        Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde, yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev, toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin evin enkazında yaptığı çalışmada Abdulhannan El Muhamme’nin (15) cansız bedenine ulaşılırken, yaralı kurtarılan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ASİ NEHRİ TAŞTI

        Samandağ ilçesinde de sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü ile bazı yollarda çökme oldu. Çöken yollarda park halindeki araçlar zarar gördü. Ayrıca Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar, suda sürüklendi. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı. Kent genelinde 74 ekip, 498 araç ve bin 230 personel de ihbarlara müdahalede bulundu.

        Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Otomobiliyle ilerlerken dere yatağına düşen Nedim Habeşoğlu (66) da hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: AA

        Habeşoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Samandağ ilçesinde kapıldığı sel sularında kaybolan Şahut Kimyonok’un (62) da cansız bedenine ulaşıldı.

        OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ

        Karaçay Mahallesi'nde sel sırasında dereye düşen otomobildeki Musa Paşa ve Deniz Hoşgel de kayboldu. Sahil Güvenlik, AFAD, su altı polisi ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada otomobil bulundu ancak Paşa ile Hoşgel’in izine rastlanmadı. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, sabah yeniden başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

        İlçede olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yağışların sona ermesiyle ekipler, biriken suların tahliyesi ve temizlik için çalışma başlattı.

