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        Haberler Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:40
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        32. dakikada Levent’in ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Soukou'nun şutunda Mustafa Yumlu, kaleye giden topa güçlükle uzaklaştırdı.

        48. dakikada Mücahit’in sol kanattan ortasında kale önünde Doğan Can, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

        87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Levent'in şutunda top az farkla kalenin üstünde dışarı çıktı.

        90+4. dakikada Bandırmaspor ceza sahasında oluşan karambolde Hasan Batuhan'ın vuruşunda Sitoe'ye çarpan top kaleye gitti. 1-1

        Stat: Çotanak

        Hakemler: Alper Akarsu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran

        Erzurumspor: Göktuğ, Orhan (Hüseyin dk. 89), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal, Özgür (Rosheuvel dk. 63), Muhammed Emin (Hasan Batuhan dk. 74), Mustafa Gürkan, Eren Tozlu, Muhammed Furkan

        Yedekler: Rıdvan, Yakup, Fırat, Alperen, Furkan, Eren Özdemir, Enes

        Teknik Direktör: Hakan Kutlu

        Bandırmaspor: Gkelios, Levent, Sergen, Taha, Mücahit, Mulumba (Sitoe dk. 89), Soukou, Doğan Can (Emirhan dk. 80), Mustafa, Metehan (Mervan dk. 80), Djitte (Jozefzoon dk. 63)

        Yedekler: Akın, Emre, Aygün, Rahmetullah, Drame, Emir

        Teknik Direktör: Erdan Parlatan

        Goller: Doğan Can Davas (dk. 48), Edson Sitoe (dk. 90+4 k.k.) (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Erzurumspor), Michel Mulumba (Bandırmaspor)

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