Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
32. dakikada Levent’in ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Soukou'nun şutunda Mustafa Yumlu, kaleye giden topa güçlükle uzaklaştırdı.
48. dakikada Mücahit’in sol kanattan ortasında kale önünde Doğan Can, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Levent'in şutunda top az farkla kalenin üstünde dışarı çıktı.
90+4. dakikada Bandırmaspor ceza sahasında oluşan karambolde Hasan Batuhan'ın vuruşunda Sitoe'ye çarpan top kaleye gitti. 1-1
Stat: Çotanak
Hakemler: Alper Akarsu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran
Erzurumspor: Göktuğ, Orhan (Hüseyin dk. 89), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal, Özgür (Rosheuvel dk. 63), Muhammed Emin (Hasan Batuhan dk. 74), Mustafa Gürkan, Eren Tozlu, Muhammed Furkan
Yedekler: Rıdvan, Yakup, Fırat, Alperen, Furkan, Eren Özdemir, Enes
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bandırmaspor: Gkelios, Levent, Sergen, Taha, Mücahit, Mulumba (Sitoe dk. 89), Soukou, Doğan Can (Emirhan dk. 80), Mustafa, Metehan (Mervan dk. 80), Djitte (Jozefzoon dk. 63)
Yedekler: Akın, Emre, Aygün, Rahmetullah, Drame, Emir
Teknik Direktör: Erdan Parlatan
Goller: Doğan Can Davas (dk. 48), Edson Sitoe (dk. 90+4 k.k.) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Erzurumspor), Michel Mulumba (Bandırmaspor)