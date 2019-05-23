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Erzurumspor kazanıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

AA

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin son haftasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçından galip gelerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Erzurumspor

Düşme potasından bir türlü çıkamayan Erzurum temsilcisi, hafta sonu Kayserispor'un konuğu olacak.

Süper Lig'in son haftasına Akhisarspor'un önünden 32 puana 17. sırada giren Erzurumspor, Akhisarspor, Göztepe, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında umutlarını tazelemiş olsa da Evkur Yeni Malatyaspor maçında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle küme düşme hattının üzerine çıkmayı başaramadı.

Malatyaspor deplasmanından üzgün dönen ve ligde kalma umutlarını Fenerbahçe maçına saklayan mavi-beyazlı ekip, maçın 59. dakikasında Moses'ın penaltıdan attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Matematiksel olarak ligde kalma ihtimali bulunan ve son umut olarak Kayserispor karşısında galibiyeti hedefleyen Erzurumspor, kazansa bile Bursaspor ve Göztepe'nin maçlarından gelecek sonuçları bekleyecek.

"BİZ BU LİGE RENK KATAN BİR ŞEHİR TAKIMIYIZ"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in son maçını Kayseri'de oynayacaklarını söyledi.

Galibiyet hedefiyle son maça çıkacaklarını belirten Dal, ikinci yarının birçok karşılaşmasının final havasında olduğunu aktardı.

Dal, Kayserispor deplasmanının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Ligin son haftasında Kayserispor deplasmanına gideceğiz. Galip gelerek 3 puan alıp rakiplerimizden gelecek sonuçları bekleyeceğiz." dedi.

Süper Lig'in uzun maraton olduğunu dile getiren Dal, "3 puan, belki beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Sezon başından bu yana birçok maçta karşılaştığımız muamele ve elimizden alınan puanlar herkesin malumu. Biz futbol ailesine kendimizi sevdirdik. Yıllar önceki Erzurumspor'u tekrar hatırlattık ve unutturmaya da niyetimiz yok." diye konuştu.

Ahmet Dal, Erzurumspor'un sezon başından bu yana iyi mücadele ettiğini ancak istenilen yerde olmadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz elimizden geldiği ölçüde mücadelemizi sürdürdük ama istediğimiz yerde bir türlü olamadık. Şimdi önümüzde tek maç kaldı ve bizim kazanmamız kadar rakiplerimizin de alacağı sonuçlar o kadar önemli. Biz bu lige renk katan bir şehir takımıyız. Taraftarlarımız kadar futbol kamuoyu da her zaman bizleri yakından takip etti. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider ve biz ligde kalmayı başarırız."

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