Kadın erkek eşitliğine 10 üzerinden 5.8 puan

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Barem ve global ortağı WIN, kadın erkek eşitliği konusundaki kişisel görüşlerin incelendiği bir araştırma gerçekleştirdi. 2018 yılında 40 ülkede 30 bin 890, Türkiye’de 1001 kişiyle, 2019 yılında 39 ülkede 29 bin 274 kişiyle görüşüldü. Araştırma, birçok ülkede politika ve iş dünyasında kadın erkek eşitliğinden pek de söz edilemeyeceğini gösterdi. Araştırmaya göre, dünya genelinde kadın-erkek eşitliği 10 üzerinden 5.8 puan alabildi. Türkiye’nin puanı daha da düşük 5.0.

BİRİNCİ SIRADA FİNLANDİYA VAR

Puanlamaya göre birinci sırada 7.5 puanla Finlandiya yer alırken, ikinci sırada 7 puanla Danimarka, üçüncü sırada 6.9 puanla Çin bulunuyor.

Ülkeler bazında beş farklı alanda incelenen eşitlik karşılaştırması ilginç sonuçlar veriyor. Cinsiyet eşitliği algısının en yüksek olduğu ülkeler Filipinler ve Vietnam. Lübnan ise medya ve sosyal ortamda eşitliğin en çok sağlandığı ülke. Koronavirüs ile gündemde oturan Çin, politika alanının lideri konumunda

Listenin sonuncusu ülke ise Japonya. Üstelik tüm alanlarda 39 ülkenin en sonuncusu. Fransa son beş ülkeden biri olarak en dikkat çekenlerden. Komşumuz İran ve Hırvatistan da son beşte üçer kere görünüyor. Türkiye ise aldığı puanla son on ülke arasında.

ORTA YAŞ GRUBUNDA EŞİTLİK ALGISI DEĞİŞİYOR



Eşitlik algısı kadınlarda erkeklere göre daha düşük. Dünyada bu oran 5.6 ile belirtilirken, Türkiye’de 4.7. Türkiye’de 35-54 yaş grubunda cinsiyet eşitliği algısı 5.3 puan ile diğer gruplara göre biraz daha yüksek.

DÜNYADA EĞİTİM YÜKSELDİKÇE ALGI ARTIYOR, TÜRKİYE'DE TERSİNE İŞLİYOR



Dünya genelinde eğitim yükseldikçe cinsiyet eşitliği algısı artarken, Türkiye’de azalış gösteriyor. Dünyada ortalama oran üniversite eğitimliler arasında 6.0 iken, Türkiye’de 4.8. Çalışma durumu açısından bakıldığında ise Türkiye yine dünyadan farklı görünüyor. Dünya genelinde cinsiyet eşitliği algısı öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerde daha yüksekken, Türkiye’de ev kadınları ve çalışanlar cinsiyet eşitliği algısının en yüksek olduğu gruplar.



TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK PUANI VEREN GRUP EV KADINLARI



Ev kadınları, 5.4 ile cinsiyet eşitliğine dünya genelinde en düşük puanı veren grup olurken, Türkiye’de ise 5.3 ile en yüksek puanı veren grup.

DÜNYA ERKEKLERDEN YANA



Toplumda genel tutum ve davranışların hangi cinsten yana olduğu sorulduğunda her iki cinse eşit davranıldığını söyleyenlerin oranı dünya genelinde yüzde 27. Türkiye de yüzde 26 ile benzer orana sahip. Erkeklerden yana diyenler dünyada yüzde 48 ve Türkiye’de ise yüzde 46. Tutum ve davranışların kadınlardan yana olduğunu düşünenlerin oranı dünya ortalaması yüzde 17 iken Türkiye’de yüzde 21 daha fazla. Dünyada ve Türkiye’de sosyal tutum ve davranışların kadınlardan yana olduğunu düşünenler daha çok erkekler. Türkiye’de 35-54 yaş grubunda bu oran yüzde 25, çalışanlar arasında ise yüzde 27.

ERKEKLER EŞİTSİZLİĞİ DAHA AZ FARK EDİYOR

Araştırmada; iş, politika, ev, sosyal ortamlar ve medya olmak üzere 5 farklı alanda cinsiyet eşitliğinin ne kadar sağlandığı da irdelendi. Sonuçlar demografik gruplar arasında yalnızca cinsiyet açısından aynı yönde farklılık gösteriyor. Erkekler tüm konularda cinsiyet eşitliğini daha yüksek algılıyor. Muhtemelen eşitsizliğin pozitif tarafında oldukları için eşitsizliği daha az fark ediyorlar. Dünyada cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı düşünülen alan yüzde 72 ile ev. Bu oran erkeklerde yüzde 75.

EN DÜŞÜK ALAN POLİTİKA

Bulgular, cinsiyet eşitliği algısının en düşük olduğu alan olarak yüzde 49 ile politikayı gösteriyor. İnsanların yarısı bile politikada kadın-erkek eşittir diyemiyor. Oran kadınlarda yüzde 45’e kadar düşüyor.

İşyerlerinde cinsiyet eşitliği sağlandığını düşünenlerin oranı yüzde 60. Bu oran erkeklerde yüzde 64'e çıkıyor. İşyerinde eşitlik diğer demografik değişkenlerden de etkileniyor. Örneğin yaş arttıkça azalıyor. 18-34 yaş grubunda oran yüzde 64 iken, 55 yaş ve üzeri grupta yüzde 55’e düşüyor. Eğitim yükseldikçe eşitlik algısı da artıyor. İlkokul mezunlarına kadar olan grupta oran yüzde 56, üniversite ve üzeri eğitimliler arasında ise yüzde 64.

Sosyal ortamlarda kadın erkek eşitliğine ulaşıldığını düşünenlerin oranı yüzde 61. Bu oran kadınlarda yüzde 58’e düşüyor. Eşitlik algısı yaş arttıkça ters orantılı olarak düşüyor, eğitim arttıkça da yükseliyor.

Medyada kadın erkek eşitliğine ulaşıldığını düşünenlerin oranı da yine yüzde 61.

'GİDECEK ÇOK UZUN YOL VAR'

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Barem Genel MüdürüSencer Binyıldız, “Veriler incelendiğinde dünya genelinde kadın erkek eşitliğinin en çok evde sağlanmış olduğunu görüyoruz. Eşitliğin en uzak olduğu alan ise politika. Farklı alanlara göre bakıldığında ülkelerin şaşırtıcı sonuçları ortaya çıkıyor. Ayrıca eşitlik algısı, yaşa, cinsiyete, çalışma durumuna göre de farklılık gösteriyor. Sonuç olarak bu araştırma bize, kadın erkek eşitliği için sadece ülkemizin değil tüm dünyanın daha gidecek çok uzun bir yolu olduğunu gösteriyor”.