Eski hakemler Samsunspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Eski hakemler Samsunspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte hakemlerin yorumları...
beIN Trio ekibi, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın hakem kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
DRONGELEN-LEMINA POZİSYONU
"Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Taçtan direkt gelen bir top, topun düştüğü yer ihlal sayılabilecek bir bölge. Oyuncunun elleri doğal pozisyonda değilse ve top buraya temas etse buna "penaltı" derim. Oyuncu topu ararken elleri ve kolları da vücut hareketiyle örtüşür şekilde doğal konumdaki eline top düşüyor. Benim için burada penaltı yok.
Bahattin Duran: Oyuncu vücut koordinasyonunu sağlayamıyor. Dönerken elini, kolunu çok fazla açmıyor. Pazı bölgesinin alt tarafına geliyor ama elini doğala çok yakın buluyorum. Devam kararını doğru buluyorum.
Bülent Yıldırım: Bu bir düşen top niteliğinde. Devam kararı doğru.
SAMSUNSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ
"Samsunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?"
Bahattin Duran: Yardımcı hakem tekniği açısından, yardımcı hakemin yeri doğru. Bu tip pozisyonlarda şüphe varsa UEFA ve FIFA, "oynatın" diyor. Bu pozisyonda yardımcı hakem oynatmış. Bence burada yardımcı hakem tekniği açısından sorun yok.
Elimizde Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi var. Ben Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi hayatımıza girdiğinden beri güvenme tarafındayım ve teknolojiye güveniyorum. Sadece çipli top kullanmadığımız için teknolojide, topun ayaktan çıkış anını insan yardımıyla yani VAR yardımıyla yapıyoruz. Topun ayaktan çıkış anı doğruysa bu pozisyon ofsayt, ben teknolojiye güveniyorum.
Deniz Çoban: Son zamanlarda ne zaman kritik bir ofsayt çizgisi çizilse insanlar tarafından kabul görmüyor, eleştiriliyor. Sadece bizim ülkemize özgü bir şey gibi geliyor bana.
Dünya Kupası'nda aynı firmanın sistemi kullanılıyor. Dünya Kupası'nda Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi sağlayan firma, bizim çalıştığımız firma. Avrupa Şampiyonası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde de kullanan bizim çalıştığımız firma. Bu firma dünya çapında hizmet edecek, sonra gelecek Türkiye'de manipüle edilmesine izin verecek?
Bülent Yıldırım: Mümkün değil. Ticari olarak büyük bir ahmaklık olur.
SAMSUNSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ
Deniz Çoban: O yüzden bunu tartışmayı bırakmamız lazım diye düşünüyorum. Yüzde 100 sonuç arıyorsak çipli topa geçelim. Bu pozisyonları tartışmak abesle iştigal olur. İnsan hatası olabilir ama teknolojiye güvenmiyorsak eski sisteme geri dönelim. Hem parasını ödeyip hem de "bu manipüle ediliyor" diye tartışmak mantıklı değil.
Bahattin Duran: Topun çıkış anını yanlış noktada durduruyorsa sistem hata yapar.
Bülent Yıldırım: Yapay zeka destekli sistem pozisyonda "ofsayt" dedi. Teknolojiye güveniyoruz, pozisyon ofsayt.
TORREIRA'YA YAPILAN MÜDAHALE PENALTI MI?
"Lucas Torreira'nın yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?"
Bahattin Duran: Taçtan gelen yine aynı noktada van Drongelen'in pozisyonunu da değerlendirmiştik. Burada değerlendirebileceğimiz iki nokta var. Van Drongelen dirseğiyle Torreira'yı itiyor mu, bir de ayak hamlesi var mı? Bence üstte dirseği ile yaptığı bir ihlal söz konusu değil.
Ayak bölgesine bakmanızı rica ediyorum. Van Drongelen'in dikkatsiz bir şekilde geldiğini, dikkatsiz bir müdahalesi olduğunu önce sağ sonra da sol ayağına bir teması olduğunu bunun da penaltı olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Sahada bulunması gereken yer olarak doğru olabilir ama burada durağan oluşu kabul edilemez. Hakemin sağa doğru hareketlenmesi gerekirdi. Galatasaraylı oyuncunun arkasında kalan ve onu gören savunmacı dikkatsiz davranıyor. Benim için açık bir penaltı bu.
Sahada bunu vermesi, VAR müdahalesinden çok daha kolay. VAR buna müdahale etmekte zorlanır. Sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirse bu harekette kart gösterir. Bu bariz gol şansı olarak da değerlendirilebilir.
Bülent Yıldırım: Hakem sağa ya da sola doğru ivmelenmemiş. İvmelenmediği için çok net bir penaltıyı kaçırmış. Penaltı artı sarı kart olduğu fikrindeyim. Birçok seyirciden daha kayıtsız izlediğini düşünüyorum bu pozisyonu. VAR net bir kanıt olmadığı için karışamamış ama net bir penaltı kaçmış.
YUNUS EMRE'NİN OSIMHEN'E MÜDAHALESİ
Deniz Çoban: Sahalarımızda ihtiyaç yok böyle şeylere. Burada penaltıyı gerektirecek bir şey yok. Osimhen penaltı istiyor, burada penaltı çıkmaz. Oyuncular öyle penaltılar aldıkları için...
Bahattin Duran: Bağıra bağıra oyuncu kendini yere bırakmış ama kesinlikle penaltı söz konusu değil.
EMRE KILINÇ'IN ELLE OYNADIĞI POZİSYON
Bahattin Duran: Bence de Emre Kılınç doğal olmayan şekilde elle oynadı. Topun elle buluştuğu nokta ceza sahasının dışı. Penaltı olmaz ama direkt serbest vuruş.
Deniz Çoban: Elle oynama konusunda şüphe yok ama bence burada umut vadeden bir atak var. Emre topu kontrol edemeyeceğini anladığı anda rakibine doğru giden topu çalıyor. Elle oynamayla birlikte sarı kart da göstermesi gerekirdi Emre'ye.
Bülent Yıldırım: Emre Kılınç müdahaleyi yapmasa belki de Eren Elmalı topu alacak ve gidecek. Taktik amaçlı bir elle oynama ve sarı kart daha doğru olurdu.
SALLAI-VAN DRONGELEN MÜCADELESİ
"Van Drongelen'in Sallai'ye faulü sonrası sarı kart kararı doğru mu?"
Bahattin Duran: Sallai sınırları zorlayan bir hareket yaptı ama van Drongelen de aynı anda rakibinin umut vadeden atağını kesmiş. Hangisi daha önce ona bakalım.
Önce van Drongelen faulü yapmış, faulün niteliği umut vadeden atak ve sarı kart. Düşerken kolunu açıp yanlışlıkla gelmiyor Sallai'nin kolu. Sarı kart kesin, hakem kırmızı kartı da gösterebilirdi. Ben Sallai'ye sarı kart diyorum. Dirseği vurursa kırmızı kart ama burada kolu vuruyor.
Deniz Çoban: Sallai sarı kart görmeliydi, van Drongelen'e çıkan sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Net, tartışmasız bir sarı kart kaçmış. Van Drongelen'in sarı kartı doğru.
SALLAI-MARIUS MÜCADELESİ
"Sallai - Mouandilmadji mücadelesinde sarı kart kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Bayrak kalktıktan ve ofsayt kararı verildikten sonra kart görebilirsiniz. Burada oyuncunun ayağı kayıyor, kaymasına rağmen rakibine herhangi bir müdahalesi yok. Bu sarı kart niye? Hakem bugün hangi sarı kartları niye gösterdiğini, hangi sarı kartları niye göstermediğini eminim kendisi de bilmiyor.
Bahattin Duran: Baştan faulü çalıyor, kontrolsüz için bu kadar beklemesine gerek yok. Sarı kart kararı yanlış.
Bülent Yıldırım: Sallai hiçbir şey yapmıyor burada. Kaymış, gövdesi değiyor.
SALLAI'NIN MUJA'YA MÜDAHALESİ
"Sallai'nin Muja'ya müdahalesinde karar doğru mu?"
Bahattin Duran: Burada en fazla faul çıkar. Kesinlikle ikinci sarı karttan bahsedemeyiz. Bence burada faul de vermesine gerek yok.
Bülent Yıldırım: Bizim oyuncularımız niye böyle? Yüzünü de tutuyor. El yüze çıktıktan sonra bizim ligimizde çok kötüye kullanılıyor bunlar. Bu sadece faul olur.
Deniz Çoban: Bu sarı kart olmaz. Faul verse kabul ama ikinci sarı kartı burada düşünmeyiz. Sallai'nin van Drongelen'e yaptığı kol müdahalesini asla kaçırmaması gerekirdi.