KİLO VERMEK İÇİN KOLON TEMİZLİĞİ

Oyuncu Mae West, vücudundaki toksik maddeleri temizlemek ve daha zayıf görünmek için bu yöntemi kullanıyordu. Böylece cildi daha parlak ve temiz görünüyordu, günümüzde Gwyneth Paltrow ve Paris Hilton gibi bazı ünlüler bu güzellik hilesini hala kullanıyor. Ancak bu yönteme güzellik hilesi demek ne kadar doğru tartışılır, çünkü prosedürün bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydası yok. Hatta, kolon temizliği sağlık açısından oldukça riskli.