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Eski Hollywood kraliçelerinin başvurduğu birbirinden ilginç güzellik hileleri!

Hollywood'un eski yıldızları sektör baskılarından dolayı kusursuz görünmek zorundaydılar. Güzelliklerini korumak için türlü türlü hilelere başvurdular. İşte, eski Hollywood güzellerinin küçük hileleri...

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  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    KAŞ KAZIMA MODASI

    1930'larda abartılı yüksek kavisli kaşlar modaydı. Oyuncular kaşlarını kazıyıp istedikleri görüntüyü bir kalemle çizerek elde ediyorlar. Marlene Dietrich gözlerini daha açık göstermek için bu yönteme başvurdu. Fakat kaşlarını tıraş etmenin hiçbir yan etkisi yok değildi, Lucille Ball "Roman Scandals" filmindeki rolü için bu güzellik hilesini uygulayınca kaşları birdaha çıkmadı.
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    ŞERBETÇİOTU VE MALT İÇEREN ŞAMPUANLAR

    Özellikle Marilyn Monroe ve Audrey Hepburn bu güzellik uygulamasını sık sık yapıyordu. Aktrisler, saçlarını daha kalın ve gür göstermek için şerbetçiotu ve arpa maltı içeren şampuanlar kullanıyordu.
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    KİLO VERMEK İÇİN KOLON TEMİZLİĞİ

    Oyuncu Mae West, vücudundaki toksik maddeleri temizlemek ve daha zayıf görünmek için bu yöntemi kullanıyordu. Böylece cildi daha parlak ve temiz görünüyordu, günümüzde Gwyneth Paltrow ve Paris Hilton gibi bazı ünlüler bu güzellik hilesini hala kullanıyor. Ancak bu yönteme güzellik hilesi demek ne kadar doğru tartışılır, çünkü prosedürün bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydası yok. Hatta, kolon temizliği sağlık açısından oldukça riskli.
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    ÇENELERİ DAHA BELİRGİN HALE GETİRMEK

    Eski Hollywood oyuncuları sürekli genç ve sıkı bir cilde sahip olmaya çalışıyordu. Oyuncular çene şekillerine takıntılı hale geldi, örneğin Joan Crawford alt çenesini güçlendirmek için sürekli sakız çiğniyordu. Marilyn Monroe ise cerraha başvurarak çenesine sığır kıkırdağı yerleştirdiği iddia ediliyor.
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    DAR İÇ ÇAMAŞIRLARI

    Kıvrımlı vücut, insanlık tarihi boyunca hep güzellik alıgısı olarak algılandı. Eski Hollywood oyuncuları da özel, dar iç çamaşırları giyerek bu algıya uymaya çalıştı. Kadınlar genellikle dik uçlu sütyen, bel etrafında lastik bantlı yüksek bel külotlar ve korseler tercih ediyordu. Örneğin, Marilyn Monroe sürekli sütyenle uyuyordu.

     
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    KİRPİKLERİ İĞNE İLE AYIRMA

    Özellikle Audrey Hepburn kirpiklerini tek tek iğne ile ayırıyordu. Oyuncu "geyik göz" şekline ulaşmak için önce kirpiklerine bol bol rimel sürüyor sonra da iğne ile birbirinden ayırıyordu.
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    YİYECEKLER VAZGEÇİLMEZ GÜZELLİK HİLELERİYDİ

    Rita Haywort saçlarına zeytinyağı sürer, üzerine havlu sarar ve 15 dakika bekletirdi daha sonra limon suyula yıkardı. Joan Crawford ise saçlarını çiğ yumurta ile yıkardı hatta bu hileyi Audrey Hepburn'den öğrenmiş.  Joan Blondell'da tuzlu peynirle yüzüne maske yapıyordu.
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    KATI DİYETLER UYGULANIYORDU

    Eski Hollywood yüzleri genelikle birkaç gün içinde kilo vermelerini sağlayacak tehlikeli diyetlere başvuruyordu. Susan Hawyard bazen gününü iki yumurta ve üç domates ile geçiriyordu. Norma Shearer ise zaman zaman, et, balık, yumurta ve peyniri diyetinden çıkarır ve çoğunlukla meyve ve sebze tüketirdi. Film çekimi zamanı Jean Harlow sadece sebze ve hafif salata tüketiyordu.
  • Eski Hollywood güzellerinin ba!şvurduğu ilginç güzellik hileleri!

    SAÇLARINI TELİKELİ KİMYASALLAR İLE BOYADILAR

    Eski Hollywood oyuncuları saçlarını açabilmek için farklı yöntemlere başvuruyordu. Platin sarısı rengi elde edebilmek için kullandıkları kimyasallar oldukça tehlikeliydi. Örneğin, Jean Harlow, hidrojen peroksit, amonyak ve çamaşır deterjanı ile saçlarını açıyordu.

    Kaynak: Bright Side

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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