Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği işlemleri süren 18 şüpheli hakkında daha kararını verdi.

Hakimlik, bu şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 13'ünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

Şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında 17 şüpheli tutuklanırken, 17 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

ŞÜKRÜ GENÇ'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şükrü Genç emniyette verdiği ifadesinde, ‘Ben DHKP/C Silahlı Terör Örgütü mensuplarına herhangi bir maddi destek sağlamadım. Mahallede örgüt adına yapıldığı devletin kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürütmüş olduğum Sarıyer Belediyesi ve Emniyet güçleri ile birlikte, daha önce de Emniyet güçlerinin belirtmiş olduğu örgüt adına inşa edilen binanın yıkımı için kurumlar arasında bir tarih belirlendi ve Emniyet güçleri belirtilen yer ve tarihte gerekli tedbirleri aldılar. Yıkımın yapılacağı gün İBB araçlarının arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmayıp herhangi bir araç göndermedi. Başkanı olduğum Sarıyer İlçe Belediyesine ait araçlarla birlikte Emniyet güçlerinin refakatinde belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımı gerçekleştirildi’ ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.