Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal'a beraat

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mailine karşılık o dönem Zorlu Holding CEO'su olan Cem Köksal "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayan mesajı nedeniyle “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesinde beraat etti.

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mailine cevaben Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, ““Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.” yazmıştı. Sosyal medyaya mailin ekran görüntüsü düşünce tepkilere neden olmuş Köksal işinden istifa etmişti. Akabinde gözaltına alınan Köksal hakkında, "Zincirleme şekilde İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı

“KİMSENİN İNANÇ HÜRRİYETİNİ ENGELLEMEDİM” İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık Cem Köksal, mağdur Ergün Güler ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitimde profesyonel yönetici olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Cem Köksal savunmasında, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Suçlamayı kabul etmiyor. Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” dedi “KONU RAMAZAN AYI DEĞİL, KURUMSAL PROSEDÜR” Olay günü akşam saatlaerin Ergün Güler’in malini gördüğünü, birkaç dakika sonra kurumsal iletişim müdürüne konuyu sorduğunu ileri süren Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişmiştir. Ergün beye yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim” dedi. Hakim, Köksal’a mesajın neden rahatsız ettiğini sordu. Köksal cevap olarak, “Kurumsal olarak her sene kutlamasını yapacağımız günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Bu mesajlar ilgili yöneticinin mailinden yayınlanıyor. Dikkat edilmesi gerek unsurlar yer alıyor. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlanması çok önemli. Buna uyulmadığını teyit edince Ergün beye dostça bir uyarı yapma gereği duydum. İddianamede belirtildiği gibi alt üst ilişkisinde değiliz. Ramazan ayının kutlanması değil kurumsal prosedürle alakalıdır. Kendi mailinden atmış olsaydı böyle bir durum olmazdı. Üzerime atılan suçu işlemedim. İnanç düşünce ve yaşan tarzına müdahale etmem.” diyerek beraatini talep etti.