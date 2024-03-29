Eskişehir'e çamur yağdı

Meteoroloji, Türkiye'ye Sahra Çölü üzerinden toz taşınımı geleceği uyarısında bulunmuştu.

Toz taşınımı bazı illerle beraber Eskişehir'de de etkili oldu. Kentte sabaha karşı yağmurla bir süre çamurlu yağış etkili oldu.