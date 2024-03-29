Eskişehir'e çamur yağdı
Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı. Park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.
Giriş: 29.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:47
Meteoroloji, Türkiye'ye Sahra Çölü üzerinden toz taşınımı geleceği uyarısında bulunmuştu.
Toz taşınımı bazı illerle beraber Eskişehir'de de etkili oldu. Kentte sabaha karşı yağmurla bir süre çamurlu yağış etkili oldu.
Bu nedenle park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.
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