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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'e çamur yağdı

        Eskişehir'e çamur yağdı

        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı. Park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:47
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        Eskişehir'e çamur yağdı
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        Meteoroloji, Türkiye'ye Sahra Çölü üzerinden toz taşınımı geleceği uyarısında bulunmuştu.

        Toz taşınımı bazı illerle beraber Eskişehir'de de etkili oldu. Kentte sabaha karşı yağmurla bir süre çamurlu yağış etkili oldu.

        Bu nedenle park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.

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        #yağış
        #Eskişehir
        #toz taşınımı
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