        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 22:10 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:10
        Eskişehir-Kütahya kara yolu, Fuar Kavşağı'nda, A.K idaresindeki 43 AK 852 plakalı kamyon, C.E idaresindeki 26 ANN 567 plakalı otomobille çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü ile yolcular N.E, B.D ve E.G, araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çıkarılan 4 yaralı, kentteki hastanelere götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

