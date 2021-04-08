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ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR İLİ TÜM HABERLERİ
Evden hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı, beli kırıldı/ Ek fotoğraf
08 Nisan 2021 Perşembe, 14:05 DHA

Evden hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı, beli kırıldı/ Ek fotoğraf
Odunpazarı atölye çalışmaları online ortamda devam ediyor
08 Nisan 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Odunpazarı atölye çalışmaları online ortamda devam ediyor
Mart ayında 30 bin 358 kazada, 145 kişi hayatını kaybetti
08 Nisan 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Mart ayında 30 bin 358 kazada, 145 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı
08 Nisan 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı
Coşkun Sabah, Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu
08 Nisan 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Coşkun Sabah, Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu
Evden hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı, beli kırıldı
08 Nisan 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Evden hırsızlık yapan 5 kadından 1'i balkondan atladı, beli kırıldı
Ahi Evran ve Ahilik Geleneği
08 Nisan 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Ahi Evran ve Ahilik Geleneği
12 ayrı hırsızlık şüphelisi 5 kadın yakalandı Birçok evden "dil düşürme" yöntemiyle hırsızlık yapan ve saklandıkları evlerine yakalanan kadınlar tutuklandı Polisten kaçmak için 2. kattan atlayan şüpheli kadınlardan biri belini kırdı
08 Nisan 2021 Perşembe, 12:00 İHA

12 ayrı hırsızlık şüphelisi 5 kadın yakalandı Birçok evden "dil düşürme" yöntemiyle hırsızlık yapan ve saklandıkları evlerine yakalanan kadınlar tutuklandı Polisten kaçmak için 2. kattan atlayan şüpheli kadınlardan biri belini kırdı
Bahar geldi, bisikletler bodrumdan çıktı Havaların ısınmasıyla bisiklet ve doğa yürüyüşlerine talep arttı Eskişehir Bisiklet Topluluğu kurucusu Gökay Konuk; “Bisiklet yolları, park yerleri ve bisiklet rotalarının oluşturulmasında belediyelere önemli görevler düşüyor" "Avrupa'da hayatının her alanında kullanılan bisiklet, bizde hala karne hediyesi olarak görülüyor"
08 Nisan 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Bahar geldi, bisikletler bodrumdan çıktı Havaların ısınmasıyla bisiklet ve doğa yürüyüşlerine talep arttı Eskişehir Bisiklet Topluluğu kurucusu Gökay Konuk; “Bisiklet yolları, park yerleri ve bisiklet rotalarının oluşturulmasında belediyelere önemli görevler düşüyor" "Avrupa'da hayatının her alanında kullanılan bisiklet, bizde hala karne hediyesi olarak görülüyor"
Hava Durumu
Perşembe 9 MPH 14°
Kısmen Güneşli ve Sağanak Yağışlı
Perşembe
Cuma
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Yol Durumu

Trafik durumunu HT Yol Durumu sayfasından öğrenin
Namaz Vakitleri ESKİŞEHİR Namaz Vakitleri
Polisler maske ve mesafe denetimi yaptı Maske takmadığı için hakkında işlem yapılan kadın, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi
08 Nisan 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Polisler maske ve mesafe denetimi yaptı Maske takmadığı için hakkında işlem yapılan kadın, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi
Meteorolojiden kar uyarısı
08 Nisan 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Meteorolojiden kar uyarısı
ÇEL- DER Başkanı Mehmet Taş, ‘Polis Haftası’nda polislere karanfil dağıttı
08 Nisan 2021 Perşembe, 10:00 İHA

ÇEL- DER Başkanı Mehmet Taş, ‘Polis Haftası’nda polislere karanfil dağıttı
Aranan firari araç hırsızı yakalandı
08 Nisan 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Aranan firari araç hırsızı yakalandı
Eskişehir'de parklara sıkı denetim
07 Nisan 2021 Çarşamba, 23:00 DHA

Eskişehir'de parklara sıkı denetim
AK Parti ve MHP'den Başkanı Alp’e ziyaret
07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

AK Parti ve MHP'den Başkanı Alp’e ziyaret
Eskişehir'de Hitit dönemine ait heykel ele geçirildi
07 Nisan 2021 Çarşamba, 19:00 DHA

Eskişehir'de Hitit dönemine ait heykel ele geçirildi
Kaybettiği 27 bin liralık altınını polis yarım saatte buldu
07 Nisan 2021 Çarşamba, 19:00 DHA

Kaybettiği 27 bin liralık altınını polis yarım saatte buldu
Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi
07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Beylikova’da 40 çiftçiye ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı
07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Beylikova’da 40 çiftçiye ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı
Hitit dönemine ait heykeli satmak isterken jandarmaya yakalandılar
07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Hitit dönemine ait heykeli satmak isterken jandarmaya yakalandılar
Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu Ev almak isteyen oğluna yardım etmek isterken biriktirdiği altınları düşürüp kaybetti Poşet içindeki altınlar kaldırımda bulundu, sahibine teslim edildi
07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Polis, kaybedilen 27 bin TL'lik altınını sokak sokak arayarak buldu Ev almak isteyen oğluna yardım etmek isterken biriktirdiği altınları düşürüp kaybetti Poşet içindeki altınlar kaldırımda bulundu, sahibine teslim edildi
Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı
07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı
Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:00 DHA

Define için kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Kasaları tekmeledi zabıtanın üzerine yürüdü Denetimlerde araç fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren birkaç pazar esnafı ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı Uyarı anonsuna rağmen araçlarını tezgâhlarının arkasında bulunan kaldırımlara park ederek pazar alanının daralmasına neden olan 68 esnaf hakkında tutanak tuttu
07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Kasaları tekmeledi zabıtanın üzerine yürüdü Denetimlerde araç fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren birkaç pazar esnafı ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı Uyarı anonsuna rağmen araçlarını tezgâhlarının arkasında bulunan kaldırımlara park ederek pazar alanının daralmasına neden olan 68 esnaf hakkında tutanak tuttu
ESOGÜ'de İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı açılıyor
07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

ESOGÜ'de İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı açılıyor
Yol çalışması kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Yol çalışması kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu
Başkan Kurt, Belediye-İş'in yeni yöneticileri ile bir araya geldi
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Başkan Kurt, Belediye-İş'in yeni yöneticileri ile bir araya geldi
Personele toplumsal cinsiyet eğitimi
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Personele toplumsal cinsiyet eğitimi
ESOGÜ'de Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlıyor
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

ESOGÜ'de Uzman Arabuluculuk eğitimleri başlıyor
Oturma yasağı kalktı, paket servis ürünlerinin satışı düştü
07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Oturma yasağı kalktı, paket servis ürünlerinin satışı düştü
Farklı suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı
07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Farklı suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı
Eskişehir´de üretilen tekneler ile 2 milyon dolarlık ihracat
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Eskişehir´de üretilen tekneler ile 2 milyon dolarlık ihracat