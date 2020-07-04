Sindy'nin mezarını çiçeklerle süsleyen kardeşler, mezar taşına "Seni çok özleyeceğiz. Sen bizim prensesimizdin. Hep kalbimizdesin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" yazdırdı.

Köpeklerinin vefatının ardından büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Esra Ersoy, "Acımız büyük. Nurlar içinde uyusun inşallah. Sen rahat uyu diye seni en iyi pet mezarlığına defnettik" dedi.

Ceyda Ersoy ise, "Güzeller güzeli, prenses köpeğimizi kaybettik. Artık o cennette, melek oldu. Sen nurlar içinde uyu Sindy. Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin acı günü! Ziyaretine ömür boyu geleceğiz" diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.