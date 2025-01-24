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        Et ve Süt Kurumu'ndan Ramazan öncesi uygun fiyatlı et hamlesi

        Et ve Süt Kurumu, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacı ile Ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 07:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 07:14
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        ESK 40 bin canlı hayvan alacak
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        Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa regülasyonuyla görevli olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı ifade edildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

        Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

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