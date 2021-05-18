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Ethereum kaç TL, kaç dolar? Ethereum (ETH) nedir, nasıl alınır?

Kripto para yatırımcılığı son zamanların yükselen konularından biri. Bir süredir hakkında en çok arama yapılan kripto paralardan biri de Ethereum oldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 'Ethereum nedir, nasıl alınır?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Ethereum kaç TL, kaç dolar? Sorusunun yanıtı...

Ethereum kaç TL, kaç dolar? Ethereum (ETH) nedir, nasıl alınır?

Kripto para dünyası Elon Musk ve Dogecoin'e odaklanmışken Ethereum düşüş yaşadı. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto paralardan olan Ethereum araştırılıyor. İşte Ethereum hakkında merak edilenler...

ETHEREUM NE KADAR?

Serbest piyasada 1 Ethereum fiyatı 29.615,60 TL TL‘dir. Ayrıca 1 Ethereum 3.543,76 $ dolardır.

Ethereum fiyatı son 24 saatte +1,06% değişim ile şu anda 29,323.98 TL TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ethereum hacmi ise 45,90B dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri $407,34B dolardır.

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum açık kaynaklı, halka açık, zincirleme modeli merkezli hesaplama platformu ve smart contract protokolü özelliğini sağlayan işletim sistemidir. İşlem bazlı durum geçişleri ile Nakamoto consensus protokolünün güncellenmiş bir versiyonunu destekler.

Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

Ethereum, 2013 yılının sonlarında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından kullanıma sunulmuştur. Ethereum, para kaynağını 2014 temmuz ve ağustos aylarında online bir fon bulma sitesinden almıştır. Sistem, 30 Temmuz 2015’te, 11.9 milyon coin değerindeki “ön madencilik” ile çalışma başlamıştır. Bu, toplam dolaşım kaynağının yaklaşık %13’ünü oluşturur.

2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum 2 farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum’un değeri 2017 yılında %13,000 büyüdü.

Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.

ETHEREUM NASIL ALINIR?

Yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Ethereum alabilirsiniz. Ethereum al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar ETH alıp bekleyebilirsiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında ETH'de satın alabilirsiniz. Örneğin, ETH 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.

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